El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la economía argentina no está entrando en recesión, aunque reconoció que en los próximos meses podría registrarse una leve caída en el consumo. “En estos meses puede caer un poco el consumo, producto de que las tasas de interés son altas y la gente no se quiere endeudar”, explicó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, Francos negó que el gobierno de Javier Milei esté evaluando cambios en la política de bandas para el dólar: “No he escuchado que se vaya a hacer un cambio en la política de bandas, es un plan a mediano y largo plazo”, sostuvo.

El funcionario remarcó que el objetivo del Ejecutivo es evitar que el gasto público afecte la vida diaria de los ciudadanos. “El gobierno del presidente Milei ha demostrado que lo más importante para la gente es que el gasto público no incida en la vida cotidiana”, dijo.

Además, recordó que la actual administración heredó una pesada deuda externa: “Desde el 2001 al 2023 la deuda argentina aumentó 375 mil millones de dólares y esa deuda hay que hacer el esfuerzo y pagarla”, enfatizó.

Por último, Francos destacó el desempeño del sector energético y anticipó buenas perspectivas para la economía: “Este año generamos récord de producción y exportación de petróleo. Veo un futuro muy alentador y no vamos a tener problemas de dólares”, concluyó.