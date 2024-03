El ministro del Interior, Guillermo Francos, cortó este martes la cinta inaugural de la ExpoAgro 2024 junto a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

En el marco de esta feria, aseguró que “no vamos a plantear un incremento a las retenciones en el tratamiento de la Ley Ómnibus“. De igual manera, remarcó que “la intención del Gobierno es hacer todos los acuerdos comerciales que nos permitan exportar”.

Con respecto a la reunión que mantendrá con gobernadores, Francos habló sobre la posible ausencia de Áxel Kicillof: “Tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en distintos puntos”. Y añadió: “Hay que escucharlo. Por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo”.

Por otra parte, adelantó que el presidente “seguramente no va a estar presente en la reunión con gobernadores”, aunque no lo descartó del todo: “No sé si va a pasar a saludar, va a depender mucho de cuáles sean los gobernadores que vengan”.

Por último, destacó que “el Pacto de Mayo es un objetivo de mucha más trascendencia que lo que tengamos en el medio. En ese camino, los gobernadores y el Gobierno nacional se van a poner de acuerdo en solucionar los problemas que tienen las provincias y la Nación”.

“Demuestra la importancia del campo para el desarrollo industrial”

Horas después, Francos acudió a sus redes sociales para compartir sus impresiones sobre la ExpoAgro. En un post realizado a través de su cuenta de X (ex Twitter), habló sobre su acompañamiento al presidente Javier Milei en la feria del sector agroindustrial a cielo abierto más grande de Latinoamérica.

“Fue gratificante ver el respaldo y el optimismo de la gente. La ExpoAgro nos demuestra la importancia del campo para el desarrollo industrial y las ganas que tenemos los argentinos de ver crecer al país”, aseveró.

Previamente, en otra publicación en la red social de Elon Musk, el ministro del Interior se refirió a su participación en el acto inaugural de la nueva edición de este importante evento. “Presenciamos el entusiasmo que existe en el sector con las nuevas propuestas del Gobierno nacional”, dijo.

Asimismo, sostuvo que “junto a Fernando Vilella (secretario de Bioeconomía), Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe), Martín Llaryora (gobernador de Córdoba) y Rogelio Frigerio (gobernador de Entre Ríos) inauguramos una exposición impresionante como se demuestra todos los años, pero en este realmente se ve un gran optimismo y una enorme confianza en el futuro del país”.