El Senado Nacional sesiona este jueves para rechazar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y declaración de Emergencia Pediátrica con foco en el Hospital Garrahan. Con el antecedente de Diputados, que ya dio la media sanción, la oposición confía en tener los votos para rechazar las medidas del Ejecutivo.

“Es la cuarta vez que este Congreso trata los mismos temas. Es la cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, nuestros docentes, y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera; horas y horas esperando a que nosotros volvamos a debatir, volvamos a decidir con mayoría estos temas”, dijo la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

“Seguimos retrasando, lo cual me parece una falta de respeto. No solo a ellos sino también al resto de los argentinos que están esperando que tomemos decisiones urgentes y responsables, porque la salud pública no es un privilegio, es un niño que está esperando un trasplante, es un médico que está trabajando en situaciones adversas”, afirmó.

Para la senadora “la educación pública es lo más poderoso que tenemos como Nación para poder ser grande”, por lo que “voy a insistir en estas leyes, porque como lo dije antes, una Nación que abandona a los sectores más débiles no puede llamarse ni justa ni libre. Porque defender la salud y la educación pública no es un gesto político, es una obligación moral”, expresó Natalia Gadano, anticipando que rechazará el veto del presidente.