En la parroquia Nuestra Señora de Loreto de Ciudad de Buenos Aires, este lunes se realizó la presentación del libro “Mantengamos la esperanza” de monseñor Jorge García Cuerva publicado por la Editorial Claretiana.

La obra, que invita a fortalecer la fe y la confianza en Dios, recopila una serie de homilías del arzobispo de Buenos Aires e incluye la Carta Pastoral “Vive Cristo, nuestra esperanza”.

“Mantengamos la esperanza” es el tercer trabajo que el arzobispo publica con Editorial Claretiana, consolidando una colaboración que busca acercar el mensaje de la Iglesia a todos los fieles. Anteriormente, García Cuerva presentó “No apartes tu rostro del pobre” y “Una alegría que nadie nos podrá quitar”.

Luego de la celebración de la Eucaristía, se realizó la presentación del libro. En la oportunidad, García Cuerva manifestó: “Muchas gracias por acompañarme en este momento. Quiero agradecerle a los jóvenes de pastoral universitaria”.

“Está bueno ver a la Esperanza como algo concreto, ponerle rostros a esperanza porque si no queda con un virtud que anda dando vueltas por los aires y siempre repetimos la misma frase ‘lo último que se pierde y la esperanza'”, expuso.

“Me gustaría que nos quede bien claro que la esperanza de los cristianos se llama Jesús de Nazaret”, manifestó y recordó que “nosotros creemos un Dios que cumple sus promesas” .