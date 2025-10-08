Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Jose Luis Garrido utilizó la cuestión de privilegio para exponer la situación del Poder Judicial en Santa Cruz y pidió la intervención federal al poder judicial provincial.

“Provincia devastada económica y socialmente, con procesos judiciales eternos y detención de ex funcionarios nacionales por malversación de fondos, replicando modelos de partidos judiciales”, sostuvo Garrido. El diputado explicó que, tras décadas de gobiernos kirchneristas, ciertos sectores se atrincheraron en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal Superior de Justicia, bloqueando el avance de denuncias penales impulsadas por el actual gobierno provincial a cargo del Gobernador Claudio Vidal.

Pedido de intervención federal

Garrido anunció que presentará formalmente un pedido de intervención federal al Poder Judicial de Santa Cruz, señalando que esta es “la única forma de terminar con el uso y abuso de adoctrinamiento político en la justicia”.

El diputado aclaró que la medida se encuentra dentro del marco constitucional y que ya existen proyectos presentados que la respaldan. Además, solicitó el acompañamiento de legisladores nacionales para garantizar que las denuncias penales vinculadas a la corrupción en Santa Cruz puedan avanzar con transparencia y efectividad.

Por otra parte, el funcionario nacional recordó a quienes formaban actualmente parte del Poder Judicial provincial y que fueron nombrados durante el kirchnerismo en Santa Cruz: “Se designaron parientes, amigos la ex funcionaria de Alicia Kirchner que hacia de su vez de asesora letrada de la ex gobernadora de la legal y técnica, como el ex ministro de gobierno designado como vocal en el tribunal sin siquiera respetar un mandato constitucional que habla de los 6 años en el ejercicio de la profesión. Yo participé en esa legislatura cuando se lo nombro a Fernando Basanta. Resulta que ahora tiene que resolver la corte suprema de justicia”.

Garrido destacó la necesidad de un Poder Judicial independiente para asegurar justicia frente a casos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito vinculado al desempeño político. La intervención federal, según el diputado, permitirá que los responsables de malas gestiones y actos de corrupción en la provincia puedan responder ante la justicia y restaurar la institucionalidad.

Juraron nuevos vocales en medio de la polémica

En este contexto, Gabriel Contreras y Juan De La Vega asumieron como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz. Su juramento se realizó en el salón de acuerdos, pese a intentos por suspender la ceremonia, y estuvo a cargo del vocal Daniel Mariani.

La designación completa los nueve integrantes del máximo tribunal según la ley sancionada por el Poder Ejecutivo. El TSJ había advertido previamente que la ampliación respondía a una “decisión política del Poder Ejecutivo” y expresó reparos institucionales sobre cómo se llevó adelante la modificación.