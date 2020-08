Gianinna Maradona y un durísimo mensaje en la redes contra el Kun Agüero

Las enormes diferencias entre Gianinna Maradona (31) y Sergio el Kun Agüero (32) sobre la crianza de su hijo Benjamín (11) siguen a la orden del día. O por lo menos así lo entendieron los seguidores de la joven, quienes en las últimas horas leyeron en sus historias de Instagram un durísimo mensaje.

Es que Gianinna utilizó esa red social para dar un polémico consejo que, según interpretaron muchas personas, va dirigido a su expareja. "Con 31 años, un hijo de 11 años y en pandemia, te digo: pensá muy bien con quién vas a tener un hijo", escribió la heredera de Diego Maradona (59).

"Tiene razón. Al tipo no le interesa lo más mínimo su hijo... prefiere estar jugando videojuegos...", "El Kun piensa que todavía tiene 15 años y es el par del hijo: 'Perrito malvado no te escuché el audio porque era largo'", y "Lo dice por ella: siente que eligió mal porque parece que el Kun está medio ausente", son algunos de los mensajes que escribieron al respecto usuarios de Twitter.

El misterioso mensaje de Gianinna Maradona contra ¿el Kun Agüero?

Muchas de esas opiniones referían por un lado al último escándalo que involucró a los papás de Benja y, por otro, a las actuales vacaciones del deportista. Es que en junio pasado, la novia del Kun, Sofía Calzetti (24), organizó una videollamada por el cumpleaños del futbolista y no incluyó a su hijo. Sin embargo, Benjamín le hizo llegar un tierno mensaje a su padre.

Pero eso no fue todo. Es que, al día siguiente, el delantero charló con Benja a través de una transmisión en vivo y reconoció que no había leído su mensaje por un insólito motivo. "¿Qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo (su saludo de cumpleaños) porque no lo leí, vi que era mucho y dije ‘mañana lo leo’ y hoy estaba comiendo", le dijo la figura del Manchester City a su hijo.

Gianinna Maradona y su hijo Benjamín.

Esos gestos indignaron en su momento a Gianinna y a su hermana mayor, Dalma (33). "Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?", expresó la mamá de Benjamín a través de su cuenta de Instagram.

"Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada Gianinna. Pero en cualquier momentito prendo fuego todo, amorosa", amenazó, muy enojada, la mayor de las hermanas.

Sergio el Kun Agüero y Sofía Calzetti en Porto Cervo, Italia.

En tanto, por estas horas, Agüero aprovecha el receso del fútbol europeo para disfrutar de unas lujosas vacaciones junto a Calzetti. El destino elegido fue Italia, más precisamente la Costa Smeralda y el norte de Cerdeña. Allí se los puede ver, a través de sus redes, disfrutando del sol, la playa, sus paseos a bordo de un Porsche Speedster y las románticas cenas bajo las estrellas.