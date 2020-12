Ginés González García adelantó que es probable que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria

Luego de que esta semana se conociera que el Reino Unido será el primer país del mundo en vacunar a su población contra el COVID con el antídoto elaborado por Pfizer y BioNTech, el ministro de Salud Ginés González García confirmó que la ANMAT “está dispuesta a aprobar el uso en emergencia de cualquiera de las candidatas que hoy están en el tramo final de la carrera".

Tiempo atrás, la discusión giró en torno a la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna. En su momento, la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti aseguró iba a ser obligatoria. Sin embargo, poco después, el titular de la cartera de salud se expresó en sentido contrario y dijo que "no se va a vacunar a nadie por la fuerza" y apeló a "instar a convencer a la población que se tienen que inmunizar".

Al respecto, en una entrevista otorgada a Infobae, el ministro dijo que "el Gobierno ha tratado después de tantos meses de pandemia de no alimentar el espectáculo de la confrontación (...) Las vacunas, en realidad, son obligatorias si están incluidas en el Calendario Nacional, y esta vacuna, como es la primera, nunca se usó y va a tener una autorización transitoria y de emergencia. No va a ir al calendario de vacunación, con lo cual es absolutamente legal que no sea obligatoria".

En el mismo orden, destacó que "la intención es no hacer un combate de esto y poder centrarse en cómo se logra una dificultad tan seria como es vacunar a tanta gente" y recordó que "la prioridad hoy es saber cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a transitar este período de la pandemia, que es distinto, con otro optimismo, y esa es la razón por la que no se va a obligar a nadie, además de las razones científicas por supuesto".

"En el año 2022, si esto continúa, muy probablemente la vacuna pueda incorporarse obligatoriamente", expresó el titular de la cartera sanitaria y continuó: "Tendrá que ver con los resultados que tuvo (...) cuando una vacuna es obligatoria tiene que ver, entre otras cosas, con que el Estado las paga; en este caso, el Estado la va a pagar pero no va a ser obligatoria"