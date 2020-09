Gisela Marziotta dio positivo otra vez a un mes de haber sido diagnosticada

"Este virus es mucho más complejo de lo que se sabe. Lo que era tan simple, como subir o bajar una escalera, por momentos, es una situación angustiante", reveló la legisladora y periodista. "Tengo caída de cabello, falta de apetito y falta de aire”.

"Así como hay casos asintomáticos, hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses. A veces siento que estoy perfecta y que todo pasó, y de pronto siento una opresión en el pecho y me empieza a costar respirar y tengo que parar, relajarme, que no es fácil en este momento, y esperar que pase. Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme".