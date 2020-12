Había muerto de un paro, estaban por poner su cadáver en una bolsa y resucitó: "Daba patadas y movía los brazos"

El hecho ocurrió este miércoles en el Hospital Escuela Ramón Madariaga de Posadas, en Misiones. Una paciente de 75 años identificada como Lucía Cabral fue internada de urgencia en terapia intensiva por un cuadro neurológico severo. A las 20.50 tuvo un paro cardíaco e intentaron reanimarla durante una hora y media. "Su familia la lloraba desconsoladamente en los pasillos de la guardia", revelaron los testigos del hecho.

Poco después de las 23, tras realizar un denodado esfuerzo por mantenerla con vida, los médicos le comunicaron a sus seres queridos que la mujer murió. Con la autorización de una doctora, su hija Mariana Carolina Quian ingresó a la habitación para despedirse. "La besé, la abracé y le pregunté 'por qué me dejó', que la amaba, que Jesús la ama y que le entregaba su vida a él".

Tras besarla nuevamente en la frente y abrazarla, la señora se retiró a esperar el acta de defunción. Pasadas las 23.45, mientras los empleados los empleados del centro de salud cargaban el cadáver, todavía conectado al respirador, para ponerlo en una bolsa, la mujer resucitó y comenzó a patalear y a mover los brazos.

"Comenzó a tener reacciones tónico clónicas y la empiezan a reanimar urgente. Empezó a tener una presión muy baja", explicó Dalila Bühl, gerenta asistencial del Madariaga.

"Será un milagro, una despedida o ¡Dios sabrá!", le dijo la doctora a Mariana tras permitirle ingresar a la sala en la que se su madre continuaba luchando por vivir. "La gloria es a Dios, el propósito de Dios, Hoy, mi mamá sigue luchando después de morir y resucitar nuevamente".

Hasta el momento, no hay una explicación certera a lo ocurrido. Algunos especialistas aseguran que hubo un error en el diagnóstico que decretó la muerte. Sin embargo, desde la gerencia del hospital se pronunciaron con cautela."No sabría decir en este momento si hay una explicación científica que justifique esto, pero es algo que sucedió y está en su historia clínica, no es un cuento de pasillo", expresó a El Territorio.

¿Cómo está ahora Lucía?

"La paciente está viva, con respirador y pronóstico reservado, no es la primera vez que lo escucho en mi vida de médica, pero lo que sucedió es raro para todos”, señaló Dalila Bühl y agregó "los neurólogos logran tener una explicación en cuanto a que el cerebro puede quedar por tiempo, pero no mucho (..) pero el jefe de la guardia me decía que no entendía lo que había pasado".

“Vamos a ver cómo evoluciona pero igual esta con drogas vasopresoras, con respirador, esta muy delicada", expresó y continuó: "el cerebro después de cuatro horas que un paciente entra en paro tiene graves secuelas. Creo que algún centro autónomo del cerebro la resucitó, pero no está consciente la señora. Obviamente que se le hará todo el tratamiento de sostén, pero el pronóstico es malo", concluyó.