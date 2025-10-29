Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La llegada de Halloween a Río Gallegos dejó de ser una simple costumbre importada para convertirse en un verdadero acontecimiento urbano. Desde temprano, los comercios se visten de naranja y negro, las casas lucen calabazas talladas, luces titilantes y telas de araña, mientras los más chicos esperan con ansias el momento de salir a pedir dulces por las calles.

En los últimos años, la celebración ha tomado fuerza en distintos puntos de la ciudad, donde familias enteras participan con disfraces elaborados, maquillaje artístico y ambientaciones caseras que transforman por una noche la fisonomía de los barrios.

El año pasado, en el evento de Halloween del Grupo La Opinión Austral junto a Alejandra Manzaras y Nancy Paéz.

Río Gallegos, con su característico viento patagónico y su espíritu comunitario, encontró en Halloween una excusa para compartir, jugar y liberar la imaginación, incluso bajo el frío de octubre.

Una tradición que crece año tras año

En 2024, cientos de vecinos participaron en la gran fiesta de disfraces que tuvo lugar en el centro de la capital santacruceña. Brujas, vampiros, zombis, hadas y superhéroes se mezclaron entre luces, música y puestos de golosinas. En los comercios locales, la venta de disfraces y decoración temática superó las expectativas: máscaras, telas de araña, guirnaldas luminosas y bolsas de caramelos fueron los productos más buscados.

Para este Halloween 2025, la expectativa es aún mayor. Se prevé que durante la tarde-noche del 31 de octubre el centro vuelva a llenarse de familias y grupos de amigos dispuestos a disfrutar de la “noche de brujas” más grande de la Patagonia austral.

Previa de 2024 para Halloween. FOTO: JOSE SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El origen de la “noche de brujas”

Aunque hoy se asocia principalmente con Estados Unidos, Halloween tiene raíces mucho más antiguas, que se remontan a las tierras celtas del Reino Unido e Irlanda. Su nombre proviene de la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa “víspera de Todos los Santos”.

Durante siglos, la festividad combinó rituales paganos y religiosos. El Samhain celta marcaba el final de las cosechas y el comienzo del invierno: se encendían hogueras para alejar a los malos espíritus y se usaban máscaras para confundir a las almas que, según la creencia, vagaban esa noche por el mundo de los vivos.

Con el tiempo, la Iglesia Católica estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y ambas tradiciones se fusionaron. Así nació Halloween, una celebración que mezcla el respeto a los muertos con el juego y la diversión.

De Irlanda a Estados Unidos, y de allí al mundo

En el siglo XIX, miles de inmigrantes irlandeses llevaron la tradición a Estados Unidos durante la Gran Hambruna. Allí, el festejo se transformó: se reemplazaron los nabos por calabazas talladas, surgió el clásico “truco o trato” y se incorporaron los disfraces como parte del ritual.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Halloween se consolidó como una fiesta popular y comercial, difundida por el cine, la televisión y la cultura pop. Desde entonces, cada 31 de octubre, millones de personas en el mundo —incluidos los patagónicos— se suman a la celebración más misteriosa y divertida del año.

Entre el viento y las calabazas: la versión patagónica

En Santa Cruz, Halloween se vive con un toque único. El viento austral acompaña a los pequeños que recorren las veredas pidiendo caramelos, y las familias se agrupan en torno a fogatas, música y concursos de disfraces.

La celebración combina la alegría del juego con una mística especial, donde la oscuridad temprana del sur potencia el ambiente de misterio. En Río Gallegos, las calabazas iluminadas se mezclan con el aire frío de la noche y las risas de los chicos que corren disfrazados entre los postes de luz.

Los niños posaron junto al edificio de La Opinión Austral, decorada al mejor estilo Halloween en 2023.

Así, cada año la “noche de brujas” gana más adeptos, y la ciudad entera parece dejarse hechizar por el encanto de una tradición que, aunque llegó desde lejos, ya encontró su hogar en el extremo sur del país.