¡Hasta las lágrimas! En una hora, se recaudó más de $2 millones para una mamá y tres hijas que no tenían nada

Lucía tiene ceguera y vive con sus tres hijas menores de edad en una habitación. Este viernes, Crónica HD recibió a las cuatro en el estudio y emocionaron a todos los televidentes. Pero lo más importante, ellas se fueron con una gran sonrisa sobre sus rostros.

Con la conducción de Esteban Trebucq, "El Pelado de Crónica", el programa tuvo una gran cantidad de espectadores, conmovidos por la historia de esta golpeada familia de mujeres. A mitad de la emisión, comenzó la colecta por Mercado Pago, para juntar fondos y ayudarlas, la cual fue todo un éxito.

Luego de una hora, "El Pelado" anunciaba que Lucía y sus hijas habían conseguido $2.000.000, algo que nunca habían visto en sus vidas. Así lo confesó su hija mayor, de 15 años, quien rompió en llanto al no "saber" lo que significaba esa cifra.

Sus vidas dieron un cambio de 180 grados. Lucía junto a la mayor se dedican a vender estampitas en los trenes, con eso consiguen el dinero para sobrevivir el día a día. Según relataron, pasaban días sin comer, ya que en el "mejor" de los casos, lograban juntar $1.000 en un día. La mayoría de las veces, menos.

"Tuve una niñez muy fea y trato que mis hijas no tengan esa niñez, trato de que estudien, pero a veces la situación no da, con un sueldo mínimo de 25 mil y una pensión", comentaba Lucía al inicio del programa.

Su hija mayor contó además la difícil tarea de salir a vender estampitas: "Cuando le queremos dar una estampita nos dicen 'pobre' y agarran fuerte la cartera. Hay algunas señoras que tienen cosas caras y tienen miedo, piensan que les vamos a robar", narró.

Las sonrisas al fin llegaron para Lucía y su familia.

La más pequeña contó también el mal rato que pasa en el colegio. Ella va a tercero y quiere cambiarse de escuela, "porque me tratan mal", expresó angustiada. "Mis compañeros me dicen 'pobrecita' porque no tengo nada, y la maestra no les dice nada", relató.

Gracias a una colecta histórica que se vivió por Crónica HD y a la solidaridad del público, ahora esta familia tiene el plato de comida asegurado y una nueva vida por disfrutar, tras mucho sufrimiento e injusticia