El sucesor del gobernador Claudio Vidal en la presidencia del partido SER Santa Cruz, fundado hace cinco años, fue diputado provincial por ese espacio (2019-2023), disputó las elecciones a intendente de Las Heras en 2023 e integra la comisión del Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables. Se trata de Hernán Elorrieta, dirigente que ahora comandará el partido que gobierna la provincia, pero también varias localidades de Santa Cruz.

El pleno de su dirigencia se congregó este viernes en la localidad de Pico Truncado, en un congreso provincial partidario, para conmemorar ese aniversario, pero también para rediseñar la cúpula de autoridades. En esa instancia, Vidal habló ante los concurrentes y anticipó que dejaba la presidencia de SER para dedicarse de lleno a la gestión provincial.

“Yo voy a estar siempre, pero me tengo que dedicar a sacar esta provincia adelante“, explicó el mandatario provincial respecto de su decisión. “Hoy me toca conducir una provincia que heredamos completamente devastada. La falta de infraestructura, el reclamo salarial, la falta de planes de viviendas, de infraestructura en los hospitales. El 90% de los reclamos de los santacruceños es justo. Y las cosas no se pueden resolver de un día para el otro“, agregó el mandatario.

Elorrieta con el intendente de Caleta, Pablo Carrizo. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Agradeció a Vidal

Ante el congreso partidario, Elorrieta llamó a “no perder nunca el ida y vuelta con la gente” y agradeció “la confianza que ha depositado en mi” el gobernador.

“Sólo tengo para decir gracias, al compañero y amigo Claudio Vidal, por la confianza que ha depositado en mí y su continuo apoyo desde nuestros inicios en la política. Realmente aprecio los consejos y la orientación que me viene brindado a lo largo de estos 5 años. Agradezco también a la militancia que nos acompaña firme e incondicionalmente, siendo un pilar fundamental de este espacio“, subrayó.

Hernán Elorrieta y el gobernador Claudio Vidal.

“Me comprometo a conducir SER Santa Cruz con total responsabilidad y compromiso para continuar haciéndolo crecer, siguiendo el camino que nos viene marcando nuestro líder inspirador, hoy gobernador de nuestra querida provincia”, agregó Elorrieta a través de un posteo en sus redes sociales.

Por último, pidió estar cerca del pueblo, como “en los inicios, caminando las calles de tierra“, dijo que “eso no lo tenemos que perder nunca, el ida y vuelta con la gente” y enfatizó: “Tenemos que creérnoslas más, somos nosotros, y no tenemos techo“.

Los mensajes

Uno de los primeros en hacerse eco de esta designación fue el diputado nacional, José Luis Garrido: “Felicidades al compañero y amigo Hernán Elorrieta, un reconocimiento merecido que esté como presidente del partido SER, partido político que hoy tiene la responsabilidad de gobernar Santa Cruz, éxitos en la gestión“, dijo.

Habla Vidal, detrás, Jaime Álvarez y Elorrieta.

Por su parte, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, expresó: “Desde nuestro municipio queremos felicitarlo y ofrecerle todo nuestro apoyo, entendiendo que quienes conformamos este partido hace 5 años, dedicamos todo nuestro esfuerzo y sacrificio para poder llegar hoy hasta acá”.

Mientras que el secretario general de los Petroleros Privados, Rafael Güenchenen, afirmó: “Felicito a Hernán Elorrieta por asumir la presidencia del espacio político SER” y señaló: “Hernán, vamos a continuar apoyándote, al igual que lo hicimos con Claudio, siempre enfocados en el bienestar de los santacruceños“.

Leé más notas de La Opinión Austral