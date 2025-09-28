Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la serie abierta, Hispano Americano afronta hoy la vuelta de semifinales frente a Ferrocarril del Estado en Río Gallegos. El encuentro comenzará a las 15:00 en la cancha de Boxing y se jugará bajo un condicionante clave: el pronóstico anticipa ráfagas superiores a 66 km/h, con picos que podrían acercarse a los 100 km/h, por lo que el desarrollo del partido quedará a criterio del árbitro.

En la ida, disputada en Comodoro Rivadavia, Ferrocarril se impuso 2–1 con goles de Sofía Galván y Tatiana Colisnechenco. El descuento celeste lo marcó Marisol Rodríguez, un tanto que mantuvo a Hispano en carrera y le dio volumen competitivo a la serie. Tras ese resultado, el plantel riogalleguense remarcó en sus redes que “el sueño sigue vigente” y enfocó la semana en ajustar detalles para la definición.

El cruce de hoy se perfila como un partido de máxima concentración. Hispano necesita administrar bien los momentos, sostener el orden en campo propio y capitalizar las oportunidades que genere. Ferrocarril, por su parte, llega con la ventaja mínima y con el antecedente favorable de la ida, elementos que suelen pesar en un trámite cerrado. El marco climático obligará a decisiones rápidas: el juez tendrá la potestad de suspender si el viento afecta la seguridad o la normalidad del juego.

El contexto local también suma. El escenario de Boxing y el apoyo de la gente de Río Gallegos suelen empujar en este tipo de instancias, pero el resultado dependerá de la eficacia en las áreas y del manejo de las pelotas paradas, rubros que suelen definir llaves cortas.