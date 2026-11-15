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El fútbol femenino de Río Gallegos tiene motivos para celebrar. Hispano Americano consiguió una enorme clasificación a la final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026, luego de superar nuevamente a Camioneros de Río Grande y cerrar una serie semifinal que dominó de principio a fin.

El conjunto celeste se impuso por 1-0 en el partido de vuelta, disputado el sábado 14 de noviembre en Río Grande, y completó la eliminatoria con un contundente 4-0 en el marcador global. Marisol Rodríguez fue la autora del gol que terminó de sellar la clasificación santacruceña.

Después de la gran victoria conseguida en el encuentro de ida, Hispano llegó a Tierra del Fuego con una ventaja importante, pero con la responsabilidad de sostener el rendimiento y evitar cualquier sorpresa ante un rival que necesitaba revertir tres goles de diferencia.

El equipo de Río Gallegos volvió a demostrar su personalidad y capacidad competitiva. Lejos de conformarse con la ventaja obtenida en casa, salió a disputar la revancha con la misma convicción y terminó consiguiendo una nueva victoria para ratificar su superioridad en la serie.

Una serie que tuvo a Hispano como protagonista

El primer capítulo de esta eliminatoria se había disputado el 31 de octubre en el estadio Gustavo Soules de Río Gallegos. Allí, Hispano Americano había conseguido una contundente victoria por 3-0, con una actuación sobresaliente de Jimena Ojeda, autora de los tres tantos del encuentro.

Aquella noche, el “celeste” mostró su capacidad ofensiva y dio un paso fundamental para acercarse a la final. Sin embargo, el desafío todavía tenía una instancia decisiva en Río Grande.

En la revancha, el conjunto santacruceño volvió a imponerse. Esta vez fue por 1-0, con el tanto de Marisol Rodríguez, para completar un global de 4-0 y confirmar su lugar entre los dos mejores equipos de la Región Patagónica.

La contundencia de los números refleja el gran trabajo realizado por el plantel a lo largo de los dos encuentros, con cuatro goles a favor y ninguno en contra.

Ahora, por el título de la Región Patagónica

Con la clasificación asegurada, Hispano Americano ya tiene definido su próximo objetivo: la final de la Región Patagónica, donde se enfrentará a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia.

El conjunto chubutense consiguió su lugar en la definición luego de superar a Deportivo Rincón de Neuquén. Tras igualar 1-1 en el encuentro de ida, Ferro se impuso por 2-0 en la revancha y cerró la serie con un global de 3-1.

De esta manera, los dos representantes de Santa Cruz y Chubut protagonizarán una final que tendrá como premio quedarse con el título regional y continuar avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur Femenino.

Para Hispano será una oportunidad histórica de coronar una campaña en la que fue superando cada obstáculo con fútbol, personalidad y un marcado sentido colectivo.

Un equipo que sigue haciendo historia

El recorrido del “celeste” en esta competencia merece ser destacado. Desde sus primeras presentaciones, el conjunto de Río Gallegos fue construyendo una campaña sólida, dejando en el camino a rivales importantes y demostrando que el fútbol femenino de Santa Cruz tiene argumentos para competir a nivel regional.

La clasificación frente a Camioneros representa mucho más que el acceso a una final. Es también el reconocimiento al trabajo de las futbolistas, del cuerpo técnico y de una institución que sostiene el crecimiento de la disciplina.

Ahora llega el momento de afrontar el último gran desafío patagónico. Hispano ya está en la final, tiene la ilusión intacta y buscará dar otro paso importante para el deporte de Río Gallegos.