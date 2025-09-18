Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hispano Americano afrontará este domingo un nuevo desafío en la Copa Federal Femenina. El equipo riogalleguense viajará a Comodoro Rivadavia para medirse con Ferrocarril del Estado, el mismo conjunto que eliminó a Boxing en cuartos de final.

En la previa del encuentro, el entrenador Fernando Granatelli y la jugadora Daiana Reveco visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 y compartieron sus sensaciones. Granatelli reconoció el nivel del rival: “Es un equipo muy trabajado, muy elaborado, que juega bien al fútbol y tiene jugadoras desequilibrantes. Va a ser un partido difícil, pero no imposible. Confío mucho en el plantel, en su dedicación y en las ganas que le ponen“.

Fernando Granatelli, entrenador.

El DT explicó que una de las premisas es mantener la concentración y no relajarse: “Ningún rival es imposible. Si hacemos lo que sabemos hacer, probablemente tengamos un buen resultado”.

Por su parte, Reveco resaltó lo que significa para el grupo haber llegado a esta instancia: “Estar en un torneo federado ya es un montón, y llegar a semifinales más todavía. Es mucho trabajo, dejar cosas de lado, pero siempre tratamos de superarnos y eso nos trajo hasta acá”. La defensora también valoró el respaldo del plantel y de las familias que acompañan: “Ese apoyo se siente y es clave en cada viaje, en cada partido”.

Daiana Reveco, defensora.

El partido de ida está programado para este domingo a las 15:00 en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia. El equipo será alojado en el Hotel Deportivo de Chubut.

Granatelli comentó que, más allá del esfuerzo deportivo, la participación en este tipo de torneos exige un gran trabajo de organización: “Es una competencia que no te da respiro y siempre hay que generar recursos para afrontar traslados y estadías. Todo lo que logramos es gracias al compromiso de las jugadoras y sus familias”.

Con el antecedente del sólido triunfo frente a Nocheros en cuartos, Hispano llega con confianza y la expectativa de sostener el buen momento. Será un cruce exigente, pero también una oportunidad de dar un nuevo paso en un torneo que ofrece roce competitivo y la chance de medirse con los mejores equipos del sur del país.