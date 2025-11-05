Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una noche histórica para el fútbol mendocino, Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 al vencer por 5-3 en la tanda de penales a Argentinos Juniors, luego de empatar 2-2 en los 90 minutos en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

El triunfo marca un hito para la “Lepra” mendocina, que obtiene su primer título nacional y se convierte en el primer club de Mendoza en levantar la Copa Argentina. La emoción y el orgullo se desbordaron entre los hinchas azules, que vieron a su equipo escribir la página más gloriosa de su historia.

El héroe de la noche fue Gonzalo Marinelli, arquero de Independiente Rivadavia, quien atajó el penal decisivo de Tomás Molina y selló la consagración. Con nervios de acero, los dirigidos por Martín Cicotello transformaron cada ejecución en una muestra de temple y confianza.

Tras el pitazo final, los jugadores no pudieron contener la emoción. “¡Dale campeón, dale campeón!”, se escuchó en todo el estadio. Tomás Bottari, una de las figuras del encuentro, expresó en diálogo con TyC Sports: “Somos chicos que vinimos de abajo, que la peleamos mucho y tenemos mucha hambre de gloria. Se nos dio. La merecíamos. La luchamos. Somos los justos campeones y esto es una fiesta”.

Y agregó: “Estos partidos se juegan así y había que dejar todo. Teníamos hambre de triunfar. Y lo conseguimos”.

La consagración de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina 2025 no solo representa un logro deportivo, sino también un símbolo del esfuerzo y la pasión de una provincia que soñaba con un título nacional.

Con esta hazaña, la Lepra mendocina no solo inscribe su nombre en la historia grande del fútbol argentino, sino que además clasifica a la Copa Libertadores 2026, llevando los colores de Mendoza al plano internacional.