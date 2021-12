La fiesta del pueblo: detalles del primer show de Camilo en la Argentina

Camilo Echevarría, sencillamente conocido como Camilo, pisó Argentina y brindó su primer recital en el país, ni más ni menos que en Río Gallegos.

Para sorpresa de todos los presentes, el artista estuvo acompañado y cantó con Evaluna, también reconocida cantante e hija del artista a nivel mundial Ricardo Montaner. Evaluna, esposa del músico, transcurre sus primeros meses de embarazo.

En una noche impactante para los riogalleguenses, el colombiano brindó un show imponente, cargado de emociones, pero también de fiesta y baile entre los presentes que no sintieron el frío Patagónico ante el calor del masivo público local.

“No puedo creer que estoy tocando en Argentina por primera vez en mi vida”, señaló el cantante a minutos de haber iniciado el recital, ante los gritos eufóricos de sus fans que no pararon de festejar.

El artista colombiano ha cosechado miles de fanáticos alrededor del mundo y, como parte de las gestiones que realizó el municipio para el 136° Paseo Aniversario, pisó el escenario principal de Atlético Boxing Club a las 22 horas, tal como estaba previsto.

De esta manera, Camilo abrió la grilla que compone el paseo ante los miles de fans que, emocionados, vivieron un recital único e irrepetible.

En pleno show, el músico invitó a subir al escenario a Evaluna y juntos cantaron dos canciones en un momento de pura emoción y lágrimas. Sin embargo, también hubo tiempo para compartir con los riogalleguenses.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Es que, entre canción y canción, Camilo dialogó con su público que observaba con atención cada una de sus palabras. Tanto fue así que, apenas a una hora de haber iniciado el show, invitó a subir a Keyla, una niña de seis años que no dejó de festejar y abrazar al cantante.

“Nunca dudes de quién eres y que nadie te diga que no puedes realizar tus sueños”, le indicó el artista a la pequeña.

La previa del show

Parte del staff de músicos y equipo técnico que acompañó al cantante colombiano arribó por la mañana a la provincia de Santa Cruz. En tanto, en horas de la tarde fue el turno del artista.

Camilo estuvo hospedado durante su estadía en el hotel Patagonia, el edificio 4 estrellas que está ubicado justo en pleno centro de la ciudad, en calle Fagnano 54.

Algunos fans del autor de “Vida de rico” se acercaron al hotel, como suelen hacer cuando un artista se presenta a cantar, para ver la posibilidad de encontrarse con su cantante preferido, pero no tuvieron éxito.

Sin embargo, alrededor de las 15 horas comenzaron a llegar al predio de Boxing para tener una buena ubicación y tener la posibilidad de ver desde cerca al reconocido artista colombiano.

Una vez abiertas las puertas del predio de Boxing, ya entonces se palpitaba lo que sería un show impecable.

La previa

El exitoso arranque del Paseo Aniversario inició alrededor de las tres de la tarde, cuando los vecinos empezaron a apostarse alrededor del escenario principal, que consta de de una enorme estructura especial para la talla de los artistas que saldrán a escena.

El mismo está ubicado frente a la avenida San Martín y la autovía 17 de Octubre, mientras que el predio fue nivelado y acondicionado para recibir a los vecinos. En tanto, en las instalaciones se estableció un segundo escenario y un paseo productivo con emprendedores, puestos de gastronomía y bebidas.

De manera preventiva, en el lugar la organización prevista ubicó una salida de emergencias para ambulancias ante eventuales inconvenientes y un tráiler móvil del hospital montado por el Ejército.

Los primeros en iniciar la jornada musical fueron los DJs, de la mano de Gastón Manessi que dio apertura a la tarde; luego fue el turno de su hermano Lucas Manessi, y de manera posterior Gisel Duarte se subió a las tablas ante un colmado público.

Cuando ya se palpitaba la hora del artista internacional, en momentos previos a las 22 horas, el DJ Nicko Sten fue el elegido para “telonear” al exitoso Camilo.

Pese a las bajas temperaturas y a algunas ráfagas de viento, el público patagónico, acostumbrado al clima hostil, no dudó en esperar largas horas para disfrutar del show. Durante la tarde, el móvil de La Opinión Austral recorrió las instalaciones y dialogó con algunos de los presentes.

Horacio fue uno de ellos, quien contó que se acercó con una amiga aprovechando la tarde de domingo, la “buena onda” que se vivió y el buen sonido, según contó.

Una adolescente llamada Pía, con un cartel que rezaba “Camilo” en letras coloridas, recorría el lugar, contó que lo hizo ella misma con sus manos: “Soy fan hace tres años, mi canción preferida es Favorito, nunca pensé que podía llegar Camino a Río Gallegos”.

La joven estaba acompañada por su tía, llamada Esther, quien contó que Pía quería ir al aeropuerto: “Pero no íbamos a poder verlo, así que decidimos venir directo a Boxing; no sabíamos en qué hotel iba a estar tampoco”, se lamentó. Sin embargo, coincidió en que fue un momento “muy especial”.

Ludmila y Abigail, de 13 años y presentes en el predio, también contaron emocionadas que escuchan a Camilo desde el año pasado.

Otro adolescente presente fue Agustín, quien contó: “Estoy con mis amigos y vinimos a escuchar de todo un poco, los estilos y los DJ locales, no es música que me guste, pero me llama la atención porque es diferente a los demás”.

Contó, además, que planea ir a ver a todos los artistas: “Me gusta porque son todos artistas internacionales y muy conocidos, es un honor que hayan venido a Río Gallegos”.

“Gracias a ustedes por ser la puerta de entrada de mi música a la Argentina”.

Valentina, otra joven, señaló a La Opinión Austral que llegó al lugar con sus tías y sus amigos y que, ante el frío reinante, fueron muy abrigadas para estar preparadas para una noche especial de la mano de Camilo.

El cierre

Ante un público que nunca dejó de cantar, bailar y hasta llorar, Camilo llevó las emociones de todos los presentes al máximo.

El balance de la primera noche de shows dejó expuesta una organización capaz de presentar un show al nivel de cualquier capital de país.

Es que la llegada a Río Gallegos del artista colombiano, por primera vez en Argentina, no es poca cosa y sostener un recital de ese calibre, tampoco. La gente sureña lo supo disfrutar.

El público fanatizado pudo disfrutar el show de Camilo antes de que se presente en el Luna Park y el Movistar Arena, recitales para los cuales ya no hay entradas porque el colombiano las agotó todas.

Hoy será el turno de Siete Venas, reconocida banda de El Chaltén, que tocará a las 23:00 horas; previamente habrá bandas locales de teloneras, como Oveja Negra, Caídos, The Rockets, Todos contra Yoko y más.

“Gracias por ser la puerta de entrada de mi música a la Argentina”, cerró el exitoso Camilo, visiblemente emocionado y feliz por ser parte de un momento histórico para Río Gallegos y su gente