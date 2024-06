La madre de Loan Danilo Peña, María Noguera, aseguró a Crónica HD que tiene “esperanza” de reencontrarse con su hijo y que tiene “el pálpito de que hoy va a aparecer”. En ese marco, solicitó a “los que lo tienen” que “lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada” y remarcó que “alguno de los detenidos tiene que hablar, decir qué hicieron con él”.

Sobre su estado emocional, la mamá del pequeño detalló: “No sé de dónde saco la fuerza. Por ahí me caigo, tengo una angustia, el ruido de Loan que me falta y no puedo hacer nada”.

“Estoy destrozada, sus hermanitos lo están esperando. Tengo un pálpito que hoy va a estar conmigo. Esa es nuestra esperanza. Si alguien lo ve quiero que me avise”, dijo y agregó: “nunca tuve conversaciones con mi suegra. Fui una sola vez a su casa y después nunca más pisé. De todas formas, nunca dudé de ella, pero igual no hay que confiar en nadie”.

Por su parte, le envió un mensaje a la persona que tendría a Loan. “Le pido por favor que me lo devuelva, si es posible en la puerta de mi casa. Quiero que se lo de a alguien o le digan que lo devuelva a la familia. Muy agradecida voy a estar. Lo quiero sano y salvo”, destacó.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. El niño mide 0,90 metros de estatura, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Además, posee una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino.

Al momento de la desaparición, usaba una remera de fútbol negra, un pantalón y unos botines. Desde entonces se han realizado diversos operativos para encontrarlo, pero el paso de los días aumenta la tensión y preocupación por su paradero.