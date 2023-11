Este jueves, comenzó la 29° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). El Grupo Crónica está presente en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires con la cobertura más completa del evento con los periodistas especializados de BAE Negocios y la presencia de los corresponsales de La Opinión Austral: Gonzalo Rocca y Camila Ferrer Posse.

Luego de la apertura oficial del evento, el gobernador electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, dialogó en rueda de prensa donde estuvo presente el equipo de La Opinión Austral y se refirió al futuro de la Argentina y su provincia en vísperas del cambio de Gobierno.

Respecto a la reconfiguración del mapa político en Argentina, el mandatario electo indicó que “el Congreso va a tener mucha centralidad”.

Además, respecto al rol de la Provincias, destacó: “La Argentina va a necesitar divisas y va a necesitar exportar para crecer, y necesariamente tiene que mirar al interior“.

“La idea es plantear cómo corregir algunas asimetrías que existen hoy en la Argentina y que atentan contra el desarrollo y el agregado de valor”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, Torres se refirió a la discusión por la coparticipación que en los últimos días estuvo en agenda, dado a la advertencia que había realizado sobre el pago del aguinaldo.

“Nosotros estamos convencidos de que la solución está encaminada, de hecho, más allá del acuerdo de compensación va a haber una Ley convenio que se va a ratificar en el Congreso así que me parece que fue un consenso de todos. No fue un reclamo de Juntos por el Cambio o del peronismo, fue un reclamo federal y sentó un precedente importante“, manifestó.

“Estamos todos de acuerdo con ir hacia el equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal tiene que venir de la mano de una descentralización de las arcas. Eso es una Argentina Federal, la mayoría de los últimos impuestos que se crearon se recaudan íntegramente por las arcas del Gobierno central y eso también es injusto. De cada 100 que aporta Chubut recibe apenas 40. La Patagonia Sur aporta 50% de los dólares que se vienen dilapidando hace tantos años y esa discusión también hay que ponerla sobre la mesa y ser los gobernadores los que alcemos la voz”, añadió.

Además, el gobernador electo del PRO, habló sobre la incorporación de Patricia Bullrich al gabinete de Javier Milei como ministra de Seguridad. En este punto, se diferenció de la postura del gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quién aseguró que Bullrich debía renunciar a la presidencia del partido.

“No es algo que nos preocupe. Celebro esa designación, ha sido una gran Ministra de Seguridad, y no lo celebro porque sea del PRO sino porque la conozco y creo que todo lo que se pueda aportar para que este gobierno le vaya bien bienvenido sea, le tiene que ir bien para que le vaya bien a todos los argentinos“, manifestó.

En ese tenor, el mandatario electo de Chubut habló sobre la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, donde aún no han consensos necesarios para definir ese rol clave, con un puesto en la línea de sucesión presidencial.

“Tiene que ser una decisión consensuada con el Presidente de la Nación. Si eligen que sea Ritondo o que sea cualquier otro, hay que respetarlo. Creo que hay mucho tabú en relación a la sucesión y demás. Creo que este gobierno necesita tener un vínculo y un diálogo con toda las fuerzas y para eso necesitás una persona que que tenga la expertiz necesaria para encaminar discusiones en el Congreso”

En otro orden de temas, “Nacho” Torres se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y en el resto de los partidos/coaliciones a raíz de la reconfiguración del poder en la Argentina.

“Si nos ponemos a discutir internas partidarias estamos jodidos. La Argentina necesita discutir una agenda de desarrollo, no discutir nombres propios, no discutir vanidades. Creo que el costo social que va a generar quien fantasee con algún oportunismo berreta de un gobierno que dure 4 o 6 meses o esa carroña política. Nosotros no vamos a abrazar a Javier Milei y no vamos a cogobernar bajo ningún punto de vista. Nosotros planteamos abrazar las instituciones, abrazar un sistema republicano, entendiendo que el Congreso va a tener una centralidad que hace muchísimos años no tiene”, remarcó.

En el último tramo de la entrevista, Torres habló sobre sus expectativas de la relación con el próximo Gobierno Nacional y el impacto que tendrá en la región las políticas económicas de Javier Milei.

“Nosotros le pedimos al Gobierno nacional que equilibre el déficit fiscal. Para nosotros es algo que hay que tratar, pero también necesitamos que la macroeconomía se sincere. Para nosotros es mucho más dañino la brecha cambiaria para las provincias exportadoras que cualquier ajuste que quiera hacer a la política”, aseguró.

“Provincias como Chubut, Santa Cruz, Río Negro o Neuquén aportan muchísimo y tenemos que tener las rutas en condiciones y los puertos en condiciones. Son los puertos por donde salen nuestros recursos que generan divisas”, agregó.

Para finalizar, se refirió al clima de transición y a la posibilidad de conflictividad social ante la frágil situación económica.

“Estos meses nosotros vamos a velar porque no haya conflictividad social. Lo que sí tiene que haber es certidumbre. Por eso cuando hay frases al aire, sin proyecto concreto tangible, estamos haciendo futurología. En esta transición es importante dar certidumbre y esperemos que en los próximos días esa agenda de desarrollo y obra pública con modelo de iniciativa privada queden claras”, remarcó.

“Hoy estamos en un momento de de transición de recuperar la confianza con la ciudadanía y recuperar la confianza con los trabajadores de la provincia”, concluyó.