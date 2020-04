Impuesto a la riqueza: lo pagarán quienes tengan más de US$ 3.000.000

En las últimas horas, Carlos Heller (Frente de Todos) confirmó que quienes tengan una fortuna de al menos US$3 millones deberán pagar el impuesto a la riqueza una vez que se implemente el proyecto del diputado Máximo Kirchner. El objetivo final será aumentar las recaudaciones para enfrentar la crisis del Coronavirus.

La confirmación de la base (a dólar oficial) mínima para el gravamen fue confirmada luego de una reunión con el presidente Alberto Fernández de la que también participó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según trascendió, el tributo alcanzaría a cerca de 12.000 personas y se aplicará de forma progresiva, por tramos: primero, fortunas de entre 3 y 5 millones de dólares, otra franja de 5 a 10, otra de 10 a 50, de 50 a 100 y una de entre 100 y 500 millones de dólares. Este sería el borrador que manejan los encargados de impulsar el proyecto.

“Esta no es una campaña de persecución contra nadie. Acá hay una necesidad imperiosa de conseguir recursos y se está buscando dónde pueden estar esos recursos sin que le cambien a nadie la condición que tiene de vida. La idea es que eso a la vez sirva para resolver los problemas de otro sector (de la sociedad) en el que las demandas son infinitas. No es una caza de ricos, no tenemos un solo nombre propio, no tengo la menor idea quiénes son los que estarán alcanzados por el impuesto, trabajamos sobre tramos de Bienes Personales”, expresó el jefe de la banca de diputados, Máximo Kirchner.

