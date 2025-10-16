Indignación por un alumno que se disfrazó de “mujer abusada” en un viaje de egresados en Bariloche El hecho quedó registrado en un video compartido en la cuenta de Instagram de la promoción, donde se observa al adolescente vistiendo un vestido roto, con manchas rojas que simulaban sangre y la palabra “violada” escrita en su espalda.

Durante un viaje de egresados en Bariloche, un estudiante de la escuela IPET 267 de Bell Ville, Córdoba, se disfrazó de una “mujer abusada”, lo que provocó una ola de indignación tanto en redes sociales como entre sus propios compañeros.

El hecho quedó registrado en un video compartido en la cuenta de Instagram de la promoción, donde se observa al adolescente vistiendo un vestido roto, con manchas rojas que simulaban sangre y la palabra “violada” escrita en su espalda. En las imágenes, el joven realiza gestos que aluden a un abuso mientras se ríe junto a quien lo graba.

La difusión del video generó un fuerte rechazo por la banalización de un tema tan sensible como la violencia de género. En respuesta, los compañeros del estudiante emitieron un comunicado conjunto, en el que expresaron:

“Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas.”

Por su parte, otra división de la escuela publicó un mensaje repudiando la acción. “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido. La acción del estudiante no es una simple travesura; refleja una forma de naturalizar la violencia y creer que algunos pueden reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados y tristes.”

Finalmente, los alumnos solicitaron que se adopten medidas institucionales para abordar la situación. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables. Nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación.”