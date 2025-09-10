Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 2025, según el cronograma oficial.

Las consultoras privadas proyectan que la inflación del mes se ubicaría entre 1,6% y 1,8%, mostrando cierta desaceleración respecto de julio, cuando la suba fue del 1,9%.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central anticipa un 2,1%, es decir, un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación previa. El IPC Núcleo, según el mismo informe, también se ubicaría en torno al 2,0%, lo que marcaría la primera vez en cuatro meses que la inflación supera ese nivel.

Inflación en la Ciudad de Buenos Aires

En paralelo, la inflación porteña mostró una suba del 1,6% en agosto, tras el 1,9% registrado en julio, de acuerdo con la Dirección de Estadística de la Ciudad. En los últimos doce meses, los precios acumularon un alza del 37,4%.

Los aumentos más destacados fueron:

Servicios financieros: +5,7%.

Transporte: +3,0%, por subas en combustibles y automóviles.

Salud: +2,1%, impulsada por medicamentos y prepagas.

Vivienda y servicios públicos: +1,9%.

En tanto, Alimentos y bebidas subió un 1% en promedio, con fuertes alzas en frutas (+5,5%) y en pan y cereales (+2,2%), mientras que se registró una baja en verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

Otros rubros tuvieron variaciones más moderadas: educación, recreación, cultura y restaurantes avanzaron 1%, mientras que la indumentaria cayó 0,4% por la mayor disponibilidad de productos importados.