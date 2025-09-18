Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato superó al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 1,9%, en un contexto marcado por el impacto de la suba del dólar oficial.

La medición se vio traccionada por el incremento del 3,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los importados. En términos interanuales, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró un alza del 22,1%, mientras que en el acumulado de 2025 el aumento alcanzó el 15,7%.

El informe detalla que los productos primarios registraron la mayor suba mensual, con un 4,4%, seguidos por los manufacturados (+2,8%). En cambio, la energía eléctrica apenas avanzó 0,1%.

El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) también reflejó un aumento, en este caso del 3,3%, con fuerte incidencia de los productos primarios (+5,6%).

Entre los sectores con mayores incrementos mensuales se destacan:

Agropecuarios: +5,5%

Refinados del petróleo: +5,2%

Vehículos automotores: +5,2%

En contraste, los productos pesqueros mostraron una caída del 3,2%.

En la comparación interanual, los rubros que más subieron fueron tabaco (+45,9%), impresiones y reproducción de grabaciones (+45,1%), energía eléctrica (+29%), alimentos y bebidas (+26,1%) y automotores (+25,2%).

El Índice de Precios Básicos al Productor (IPP) marcó una suba del 3,5% en agosto. Desde el Gobierno, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, han destacado en reiteradas ocasiones que la evolución de los precios mayoristas suele anticipar el comportamiento del IPC en los meses siguientes.