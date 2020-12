Internaron a Camila Perissé por neumonía y está grave

En las últimas horas, la actriz y exvedette Camila Perissé fue internada en la Clínica Pergamino luego de que le diagnosticaran una grave neumonía.

La artista de 66 años vive con su marido en la localidad de Mariano Benítez, cerca de la ciudad bonaerense de Pergamino. Según informó La Nación, había proyectado mudarse con su marido a La Feliz para intentar reactivar su actividad, pero todo debió aplazarse cuando días atrás comenzó con fiebre y tos.

Camila Perisse, en una entrevista concedida tiempo atrás

"Después de venir de Córdoba hace unos meses teníamos pensado ir a vivir a Mar de Plata (...) hace unos días, ella empezó con catarro y fiebre, algo que no nos gustó y la interné.", explicó "El Chino" Fernández. "No se la puede ver por el protocolo de COVID. El ultimo parte fue un poco mas alentador, pero no deja de ser una paciente de riesgo con neumonía".

"La economía y la pandemia nos pegó mal y a ella peor. Bajó 20 kilos en estos dos últimos años, tuvimos que vender cosas, reinventarnos", reveló el marido de la actriz