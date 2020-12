Internaron a Víctor Hugo Morales

Víctor Hugo Morales se encuentra fuera de peligro y permanecerá en observación 48 o 72 horas luego de que le detectaran un trastorno cardíaco en unos exámenes de rutina. "Ayer amanecí mareado y me trajeron a una clínica. Esa arritmia, no sé si estas épocas maradonianas muy especiales, tuvo algún percance", explicó el comunicador en un audio enviado a su propio programa.

"Ya estoy bien. Lo que pasa es que hay una cuestión de observación y al mismo tiempo de prudencia de no trabajar demasiado hoy", expresó y agregó: "Dos enfermeras maravillosas, Natalia y Marlene, me cuidaron de forma estupenda (...) Me reclamaron que haga lo menos posible por lo menos en esta jornada".

"En 10 días iba a hacerse una escapada a Uruguay, empezó a hacer controles para dejar tranquilo a la familia", revelaron a este medio allegados al periodista.

Desde hace diez años, el histórico relato de México 86 toma una medicación para tratar esa falla en el pulso cardíaco que surgió "producto de haber sido un aplicado deportista durante gran parte de su vida".

"Ahora, tiene que dejar de ingerir esa dosis por unas horas para ajustarla a lo que corresponde y necesita", explicaron dando cuenta que resulta lógico que continúe en observación para evaluar su evolución. "Los médicos prefieren tenerlo cerca".

La preocupación por Morales comenzó anoche cuando tuvo que suspender el relato del encuentro entre Talleres y Boca por radio Nacional. "Se va a ausentar lunes y martes en C5N"