Hallazgo de los cuerpos

Los cuerpos hallados en un pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela pertenecen a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

El hallazgo se realizó durante allanamientos iniciados tras rastrear la última conexión de una de las chicas mediante antena celular. En la vivienda encontraron manchas de sangre y dos personas intentando limpiar el lugar con lavandina. Posteriormente, se detuvo a otras dos personas en un hotel de la zona, vinculadas a la investigación. En total hay cuatro detenidos relacionados con el caso, todos acusados de homicidio agravado y ligados a la banda narcocriminal.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Morena Gutiérrez están desaparecidas hace más de cinco días

Declaraciones del Ministro de Seguridad

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes se trataron de “una trampa organizada por una banda narco” con base en la Villa 1-11-14.

Alonso detalló que las jóvenes subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para asistir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que se trataba de una trampa organizada por la banda con un plan de venganza. El funcionario precisó que fueron asesinadas entre las 23 y 00 horas de ese viernes.

Sobre la banda, Alonso señaló: “Hay cuatro detenidos, todos ligados a este líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda”. Agregó que la organización narcocriminal tiene base en la Villa 1-11-14 y puntos de venta en el sur del Conurbano, y que los asesinatos podrían estar vinculados a un conflicto surgido mientras las jóvenes recorrían la zona de Flores.

Respecto a los allanamientos y hallazgo de los cuerpos, el ministro explicó: “Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora”.

Investigación y vínculo con la banda narco

La investigación apunta a un ciudadano peruano, líder de la organización, y a sus posibles cómplices. Según denuncias de familiares, las jóvenes ejercían habitualmente la prostitución en la zona, lo que habría estado vinculado con la organización. La policía continúa la búsqueda de más involucrados en la red delictiva.

