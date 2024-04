El presidente de la Nación, Javier Milei, habló sobre el Pacto de Mayo, y se refirió a los gobernadores que no acompañarían la nueva versión de la Ley Bases, tras los rumores que decían que el Gobierno los excluiría.

“Es una realidad, los que acompañen van a ser invitados, los que no quieran acompañar, que no quieren cambiar, qué quiere que le haga”, dijo en una entrevista en Radio Mitre este domingo por la mañana, sobre los gobernadores de las provincias argentinas que no serían convocados.

“El que quiera acompañar el cambio, está invitado, el que no quiera acompañar”, acerca de los gobernadores que no irían a apoyarlo, el mandatario explicó: “Tengo sospechas, pero bueno, dejemos que actúen”, cerró Javier Milei.

Javier Milei aseguró que el salario le está ganando a la inflación

Es cada día “más notable el modo en el que va bajando la inflación”, enfatizó Javier Milei, en declaraciones radiales. “Si bien es cierto que estamos en el peor momento de actividad económica”, “se está tocando un piso”, agregó el presidente argentino.

“Los salarios han empezado a ganarles a lo inflación, eso va a significar una recomposición de los ingresos de los trabajadores. El hecho del ajuste fiscal que llevamos que, por el momento, alcanza a 13 puntos del PBI, nuestro objetivo es 15″, añadió el mandatario.

“Eso implica un aumento del ahorro disponible que permite que vuelva al sector privado en forma de crédito”, siguió Milei. “Los últimos datos están manifestando que los salarios le vienen ganando a la inflación, por eso, la recomposición se está notando. En un principio, de manera leve, y ahora se va a notar con más intención”, valoró el presidente.

Del mismo modo, también se refirió a la situación de los adultos mayores: “Estamos haciendo una recomposición que les devuelve 1,6% a los jubilados, es decir que para los jubilados ya viene la recuperación”, aseguró Milei.

“Por eso envié ese DNU, para que empiece a correr el ajuste por inflación y para recomponerle el ingreso a los jubilados. Sin el DNU, al cierre del año, hubieran perdido 1,6″, indició el mandatario; y remató: “No tengo la culpa de que el Congreso me trabe las cosas y se hayan vuelvo una maquina de impedir”.