El presidente Javier Milei agradeció a la oposición dialoguista por el respaldo a su gestión en el Congreso, y aseguró que su Gobierno no perdió “un ápice de apoyo social” a diez meses de gestión, pese a haber implementado el mayor ajuste de la historia.

Durante su exposición en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en el Palacio Libertad (ex CCK), el mandatario aseguró que “el cepo” se lo va a “poner al Estado”, a la vez que le agradeció al sector de la dirigencia política que “no busca ´caranchear´ votos” y que quiere “un verdadero cambio para el país de sus hijos”.

“Mientras el resto de la dirigencia se dedicó a ponerle cepos a las libertades individuales con resultados nefastos, nosotros venimos a ponerle un cepo al Estado de una vez y para siempre. Es decir, el cepo se lo vamos a poner al Estado”, señaló el mandatario en el discurso que brindó en el Foro Económico Mundial donde más tarde expondrán varios ministros de su Gabinete.

En la misma línea, continuó: “Y es precisamente la reducción drástica del gasto público que estamos llevando adelante lo que nos va a permitir devolverle en bajas impositivas al sector privado el producto que el Estado le robó”.

“Retomando la idea de ponerle un cepo al Estado es por ello que estamos peleando día a día nuestra propia batalla de las Termópilas con 6 senadores, 39 diputados y la voz de millones de argentinos que nos apoyan en la calle y en las redes contra el gran aparato del partido del Estado”, afirmó, y sumó: “Nobleza obliga, me gustaría agradecer al sector de la dirigencia política que no busca ´caranchear´ votos y que busca un verdadero cambio para el país de sus hijos y nos apoya sosteniendo nuestros vetos y nuestras reformas para garantizar el equilibrio fiscal y el equilibrio económico”.

Asimismo, cargó contra “otro sector que quiere que nada cambie, que quiere seguir protegiendo sus privilegios a costas de todos los argentinos, esa oposición ´carancho´ que dijo que nos íbamos en enero, en Semana Santa, en junio y ahora no saben dónde meterse porque la motosierra sigue más prendida que nunca”.

En otro pasaje de su breve exposición que duró poco más de 19 minutos, Milei aseveró: “Si la casta política necesitó violentar derechos para que el sistema se mantenga, la Justicia lo ha avalado bajo la doctrina de que no hay nada más importante que la supervivencia del Estado y que los derechos de los ciudadanos están sujetos a eso, mientras abogan por el famoso Estado de Bienestar no hacían otra cosa que luchar por el bienestar del Estado”.

“Somos el primer Gobierno en décadas en poner el bienestar de los ciudadanos por encima del bienestar del Estado y que está retirando al Estado de la esfera privada de los ciudadanos para vivir en un Estado de derecho pleno. Eso es defender las instituciones, la república y a los ciudadanos”, destacó.

“Si bien se lo notaba distendido, el Presidente atribuyó sus lagunas en el documento que seguía a los festejos por su natalicio número 54. “Los efectos del cumpleaños…se notan, perdón, pero la vida es así”, ironizó.

Por su parte, se jactó de haber impulsado el “el ajuste más grande la historia”, y pese a los resultados de las últimas encuestas, en las que se reflejó una caída en la imagen, el jefe de Estado afirmó que no ha “perdido ni un ápice de apoyo social”.

“La Argentina lleva 100 años de faltar a su palabra y el mundo lleva 100 de quemarse con leche. No es casualidad que la población haya elegido como presidente a un tipo que hace tres años estaba en el sector privado, porque sabe que en el sector privado si tu palabra no vale no llegas a ningún lado, mientras en la política cuanto menos palabra tengas más alto llevas en el escalafón”, desarrolló ante la mirada atenta del auditorio, entre los que se encontraba la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con su perro Thor, que ladró en el comienzo de la disertación.

Al ser interrumpido en varias oportunidades por los ladridos del can, el mandatario bromeó: “Tenes razón, Thor. Está diciendo que no ofendan a los perros diciendo que los anteriores eran unos perros”. El episodio acumuló tibios aplausos de los asistentes.

El libertario remarcó que en menos de un año de gestión, alcanzó “la inflación más baja de los últimos 4 años con precios en distintos sectores que no se mueven hace meses” y logró “comenzar a transformar este presente decadente en un futuro de prosperidad para cada uno de los individuos que habitan este suelo”.

Por último, planteó que el modelo de la libertad que aplica “no es exclusivo de los argentinos”, sino que “también es un ejemplo para el resto de los países de la región, los cuales, en mayor o menor medida, también han sido castigados por las mismas políticas miserables del socialismo del siglo XXI”.

“Abrirnos al mundo, generar oportunidad de inversión y permitirles a los que deben generar riqueza, o sea, ustedes, el sector privado, que lo hagan sin ser asfixiado por la voz del Estado. Ese es el ejemplo que queremos dar. Su cooperación es fundamental en este nuevo capítulo que estamos escribiendo. Los invitamos a retomar el protagonismo que el Estado les robó injustamente durante tanto tiempo”, concluyó.