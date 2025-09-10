Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei se dirigirá a la Nación el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Fin”, escribió Adorni en un mensaje breve y categórico.

El anuncio se produce en un momento clave para el Gobierno, con definiciones económicas y políticas en curso. La presentación del Presupuesto 2026 es considerada un hito central para fijar la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración de Milei de cara al próximo ejercicio. Trascendió el discurso del mandatario buscará transmitir certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.

La Cadena Nacional será la oportunidad para que Milei exponga directamente ante la ciudadanía los fundamentos de su propuesta, en un contexto donde el debate sobre las cuentas públicas adquiere un protagonismo creciente.