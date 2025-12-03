Javier Milei presente en la jura de Diputados para ver como La Libertad Avanza se convierte en la primera minoría La Cámara de Diputados abrió la sesión preparatoria con la presencia del Presidente, que siguió desde un palco el recambio legislativo y la consolidación oficialista. La Libertad Avanza celebró el salto numérico que la ubicó como la primera minoría en la nueva composición parlamentaria.

La sesión preparatoria comenzó a las 13.19 en la Cámara de Diputados y concentró una expectativa inédita por la presencia de Javier Milei en los palcos. El Presidente se acercó para seguir la jura de Diputados, en medio del crecimiento exponencial del bloque oficialista. El mandatario llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Fuentes oficiales confirmaron que la Secretaría General elevó un pedido formal para habilitar su asistencia, ya que se trata de un acto propio del Poder Legislativo. El titular de la Cámara, Martín Menem, dispuso un palco especial para que el jefe de Estado pudiera observar los detalles de una ceremonia que fortaleció la presencia de La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza alcanzó un crecimiento inédito y quedó como primera minoría

El bloque oficialista selló su expansión más grande desde su creación. Pasó de 37 a 95 diputados, un incremento del 156% que lo colocó como primera minoría en la Cámara baja. La nueva composición superó al bloque de Unión por la Patria, que había quedado con 98 integrantes tras las elecciones del 26 de octubre y luego perdió a tres legisladores catamarqueños.

El “libro de pases” legislativo mostró una actividad intensa durante las últimas horas. Los espacios políticos buscaron engrosar sus filas para mejorar su posición en el reparto de comisiones. Entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, las dos fuerzas concentraron más del 73% de los escaños, mientras que el resto de los bloques compitió por consolidarse como la tercera minoría.

Los gobernadores, divididos en dos grupos —los del norte más un patagónico y el espacio Provincias Unidas— intentaron alcanzar una veintena de miembros. Este último sector logró sumar a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, y buscó cerrar un acuerdo con los dos diputados de la Coalición Cívica.

Milei celebró la consolidación libertaria

A pocas horas del inicio de la sesión, Javier Milei celebró en sus redes sociales la conquista de la primera minoría. El Presidente compartió la publicación del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, sobre el ingreso del diputado Francisco Morchio y escribió: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”.

La presencia del mandatario en el recinto reforzó el mensaje de respaldo al bloque que hoy sostiene su proyecto político y que protagonizó el movimiento más significativo dentro del mapa legislativo desde el retorno de la democracia.

El Pro buscó reordenarse en un escenario de fragmentación

El Pro atravesó un proceso de reacomodamiento interno. Con fugas recientes y sin destino libertario, el espacio se encaminó a reunir apenas una docena de legisladores. Entre quienes se alejaron se destacaron José Núñez y Sergio Capozzi, quienes se orientaron hacia Provincias Unidas.

En paralelo, algunos dirigentes exploraron la posibilidad de recrear un armado similar a Juntos por el Cambio con radicales, referentes del MID y el bloque Coherencia.

Cipolini presidió la sesión por su condición de diputado de mayor edad

Aunque Martín Menem continuará al frente de la Cámara, la sesión preparatoria quedó bajo la presidencia del diputado chaqueño Gerardo Cipolini, de 82 años, tal como marca el Reglamento y la tradición parlamentaria. Cipolini encabezó el acto tras haber sido convocado por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

El legislador radical tomó el martillo, invitó al libertario Pablo Ansaloni a izar la bandera y dio paso al Himno Nacional Argentino. Luego propuso que el cordobés Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista, se mantuviera como autoridad provisoria para encarar el proceso de jura.

La jornada marcó un hito para Chaco, ya que por primera vez un diputado de esa provincia presidió la instancia institucional más importante para la conformación de la Cámara.

Las juras definieron la nueva integración de Diputados

Los 127 diputados electos el 26 de octubre prestaron juramento uno a uno, en un clima de tensiones por la disputa por las comisiones y la reorganización de fuerzas. Tras completar la ceremonia, la Cámara avanzó hacia la elección de autoridades, con la ratificación prevista de Martín Menem como presidente y la definición de las tres vicepresidencias.