El presidente de la Nación, Javier Milei, respondió a los cuestionamientos de la expresidenta Cristina Kirchner respecto al rumbo económico de su gestión. En una entrevista con Gabriel Anello en el programa La Previa por Radio Mitre, Milei habló sobre los avances de su administración en un contexto de creciente oposición y de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Al ser consultado sobre los comentarios de Cristina Kirchner, quien anticipó un posible “olor a default” y criticó las políticas monetarias del Gobierno, Milei respondió con ironía: “No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, mi tarea es conducir los destinos del país. ¿Cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”.

El mandatario también hizo referencia al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según audios atribuidos a Diego Spagnuolo, se describía un entramado de maniobras ilícitas en la compra de medicamentos en la que estaría involucrada Karina Milei. El presidente comentó: “El tres debe ser por las causas judiciales que ella aún tiene pendientes”.

En el ojo de la tormenta: Diego Spagnuolo, Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem. FOTO: LA NACIÓN

El mensaje de Cristina Kirchner sobre la economía argentina

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, criticando la gestión económica de Milei y los préstamos solicitados a organismos internacionales. “Che Milei! ¡Que olor a default!… TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, sostuvo la expresidenta.

Cristina Kirchner comparó la administración actual con su propio mandato y el de Néstor Kirchner: “CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país”. También cuestionó la posibilidad de nuevos créditos con Estados Unidos y préstamos de organismos como el FMI y el Banco Mundial.

La disputa entre Milei y Kirchner refleja la tensión política y económica que atraviesa Argentina a pocas semanas de los próximos comicios, marcando un debate intenso sobre la dirección del país y el futuro de sus finanzas.