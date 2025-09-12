Este viernes se conoció un video de La Libertad Avanza en el que aparece el presidente Javier Milei y el referente santacruceño de ese espacio, el primer candidato a diputado nacional, Jairo Guzmán.

Durante el mismo, hablan de manera intercalada y se refieren a la amenaza de volver a las políticas anteriores a las del actual gobierno nacional.

El presidente Javier Milei durante el video de campaña.

“Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz, ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real, no se da de un día para el otro”, comienza hablando en el spot el presidente Milei.

“Vamos en la dirección correcta, pero el kirchernismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria”, y agrega: “Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla”.

This browser does not support the video element.

Seguidamente aparece Jairo Guzmán presentándose con su nombre, anticipando que será candidato a diputado nacional. “En octubre tenemos que elegir: o cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura”, señala.

Durante el video vuelve a aparecer Milei, quien expresa: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.