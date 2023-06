Jorge García Cuerva estuvo con el Papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano

El obispo de Río Gallegos, Jorge García Cuerva, estuvo este miércoles en la audiencia general del Papa Francisco en la plaza San Pedro del Vaticano previo a recibir el palio con el que asumirá simbólicamente como arzobispo de Buenos Aires.

El Papa Francisco reanudó la audiencia general tras la cancelación de la anterior para facilitar la recuperación luego de la operación de rodilla. La catequesis, a la que asistió Jorge García Cuerva, fue dedicada a la santa australiana Mary MacKillop, que se dedicó a la educación de los pobres: "Su objetivo era el crecimiento humano y no llenar la cabeza de ideas", dijo el Santo Padre.

Jorge García Cuerva viajó a Roma para recibir el palio arzobispal en la designación formal, luego de que fuera anunciada su designación como Arzobispo de Buenos Aires, tal como lo anticipó La Opinión Austral. El obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego participará de la celebración eucarística que el pontífice presidirá a las 16:30 horas de Argentina y de la que también participarán otros arzobispos metropolitanos designados el último año.

A mediados de julio será la asunción de Jorge García Cuerva en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Pero antes volverá a Río Gallegos para despedirse de la Diócesis que dirigió desde 2019. Allí hablará en exclusiva con radio LU12 AM680 y La Opinión Austral.

El arzobispo electo de Buenos Aires recibirá el palio arzobispal que el Papa Francisco bendecirá este jueves 29 de junio, durante la misa por la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la basílica vaticana.

A partir de 2015, el Papa Francisco dispuso que a partir de ahora el palio bendecido en la misa de los santos Pedro y Pablo sea impuesto a los arzobispos metropolitanos en sus residencias diocesanas por un representante y sigue en vigor lo que establece el párrafo 1 del canon 437 del Código de derecho canónico, es decir que no se trata de una investidura automática, sino que cada uno de los nuevos metropolitanos deben pedirlo a Roma.

El nuevo procedimiento prevé que al final de la misa de los santos Pedro y Pablo, el 29 de junio, los nuevos arzobispos metropolitanos sean invitados a concelebrar con el Papa en el Vaticano; los que participen en el rito recibirán el palio “en privado, de manos del Santo Padre”. Ya no existe, pues, la imposición oficial durante el rito, en el que desfilaban delante del Pontífice los nuevos metropolitanos para irse arrodillando y recibir el palio uno a uno. El verdadero rito de la imposición del palio se llevará a cabo en las respectivas iglesias locales, involucrando no solo a la comunidad diocesana metropolitana, sino también a las comunidades sufragáneas, sobre las cuales el nuevo metropolitano ejerce algunas funciones limitadas de vigilancia.

Qué es el palio arzobispal, una insignia exclusiva

El palio arzobispal es la insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos y recuerda la unidad con el sucesor de Pedro. Es una banda de lana blanca en forma de collarín, adornada con seis cruces de seda negra. Es semejante a una estola, se utiliza a modo de escapulario y se la envía el Papa a los arzobispos nombrados como distintivo de su especial dignidad.

La lana significa la aspereza de la reprensión a los rebeldes; el color blanco, la benevolencia hacia los humildes y penitentes. Tiene cruces situadas delante y detrás, a la derecha y a la izquierda, que significan que el obispo debe poseer vida, ciencia, doctrina y poder. Se relaciona también con las virtudes cardinales, teñidas de púrpura por la fe en la Pasión de Cristo.

Jorge García Cuerva en la audiencia general con todos los arzobispos junto al Papa Francisco

Este miércoles participó junto a todos los arzobispos del mundo de la audiencia general de los miércoles en donde el Papa Francisco dijo que "no hay santidad si de un modo u otro no se atiende a los pobres, a los necesitados, a los que están un poco al margen de la sociedad". Y en un mundo como el de hoy, herido por las guerras y la violencia, esta advertencia se aplica aún más: "El dinero se gasta en hacer armas, y no en producir alimentos".

El Papa Francisco volvió a la Plaza de San Pedro para la audiencia general de los miércoles: la primera después de la operación del 7 de junio (la del 21 de junio había sido cancelada para facilitar la recuperación del Pontífice), la última antes de la pausa estival de julio.

Recibido con aplausos, el Papa hizo el recorrido habitual en el Papamóvil, permitiendo incluso subir a bordo a algunos niños. Después, tras llegar al palco de la Parvis, dirige unas palabras con sus propias palabras a los numerosos fieles congregados a pesar del bochorno: "Hoy tenemos que ser un poco pacientes, con este calor.... Y gracias por venir, con este calor, con este sol. Muchas gracias por su visita".

El celo de Mary MacKillop

La catequesis continúa el ciclo inaugurado el mes pasado sobre el tema del "celo apostólico", centrado hasta ahora en figuras "ejemplares" de hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares que han dado su vida por el Evangelio. Y después del misionero jesuita Matteo Ricci, del mártir coreano san Andrés Kim Tae-gon y de santa Teresa de Lisieux, la reflexión de hoy del Papa está enteramente dedicada a Mary MacKillop (1842-1909), santa australiana, fundadora de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón, comprometida toda su vida en la formación intelectual y religiosa de los pobres de la Australia rural. Ejemplo, sobre todo, de una educación orientada al "crecimiento humano y espiritual" de los alumnos y no a "llenarles la cabeza de ideas". Una visión, la de la santa, "plenamente actual hoy, cuando sentimos la necesidad de un 'pacto educativo' capaz de unir a las familias, a las escuelas y a toda la sociedad", subrayó el Pontífice.

La educación, 'una gran forma de evangelización'

Mary MacKillop, afirma, es uno de los "abundantes frutos" que tantos emigrantes europeos han traído a las numerosas islas, grandes y pequeñas, de Oceanía. Nacida cerca de Melbourne, hija de emigrantes escoceses, de joven sintió la llamada de Dios "a servirle y a testimoniarle no sólo con palabras", sino sobre todo con su vida: "María estaba convencida de que ella misma era enviada a difundir la Buena Nueva y a atraer a los demás al encuentro con el Dios vivo", dice el Papa Francisco. Esta vocación se concretó en su servicio a la educación de los jóvenes, "consciente de que la educación católica es una forma de evangelización". "Es una gran forma de evangelización", subraya el Papa.

Si podemos decir que "todo santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio", Mary MacKillop lo ha sido especialmente a través de la fundación de escuelas.

Los pobres protagonistas

En particular, su celo por el Evangelio consistía en ocuparse de los pobres y marginados: "Y esto -señala el Papa- es muy importante: en el camino de la santidad, que es el camino cristiano, los pobres, los marginados son protagonistas y una persona no puede avanzar en la santidad si no se dedica también a ellos, de una manera o de otra. Pero son la presencia del Señor, los que necesitan la ayuda del Señor".

Una vez leí una frase que me impactó; decía así: "El protagonista de la historia es el mendigo: ellos son los que llaman la atención sobre esta gran injusticia, que es la gran pobreza en el mundo. El dinero se gasta en hacer armas, no en producir alimentos. Y no lo olvidéis: no hay santidad si de un modo u otro no se atiende a los pobres, a los necesitados, a los que están un poco al margen de la sociedad".

La educación no consiste en llenarse la cabeza de ideas

La misma conciencia impulsó a Mary MacKillop a "ir donde otros no querían o no podían ir". El 19 de marzo de 1866, día de San José, abrió la primera escuela en un pequeño suburbio del sur de Australia. Siguieron muchas otras que ella y sus hermanas fundaron en comunidades rurales de Australia y Nueva Zelanda. "El celo apostólico es así: multiplica las obras", señaló el Papa. "Mary MacKillop estaba convencida de que la finalidad de la educación es el desarrollo integral de la persona como individuo y como miembro de la comunidad; y que esto requiere sabiduría, paciencia y caridad por parte de cada maestro".

“La educación, en efecto, no consiste en llenar la cabeza de ideas, sino en acompañar y animar a los alumnos en el camino del crecimiento humano y espiritual, mostrándoles cómo la amistad con Jesús resucitado ensancha el corazón y hace la vida más humana. Educar y ayudar a pensar bien, a sentir bien (el lenguaje del corazón) y a hacer bien (el lenguaje de las manos). Esta visión es plenamente actual hoy, cuando sentimos la necesidad de un "pacto educativo" capaz de unir a las familias, a las escuelas y a toda la sociedad.”

Rechazo y oposición

No sólo entre los jóvenes, sino también entre los pobres, Mary MacKillop emprendió otras obras de caridad, empezando por la "Casa de la Providencia", abierta en Adelaida para acoger a ancianos y jóvenes abandonados. "Mary tenía mucha fe en la Providencia de Dios: siempre confiaba en que en cualquier situación Dios provee. Pero esto no la libraba de las angustias y dificultades derivadas de su apostolado". Tenía buenas razones para ello, observa Francisco: "Tenía que pagar las facturas, tratar con los obispos y sacerdotes locales, gestionar las escuelas y ocuparse de la formación profesional y espiritual de sus Hermanas; y, más tarde, problemas de salud. Sin embargo, a pesar de todo, mantuvo la calma, cargando pacientemente con la cruz que forma parte integrante de la misión".

El santo 'no se rindió en tiempos de prueba y oscuridad': 'Todos los santos han tenido oposición, incluso dentro de la Iglesia. Es curioso. Y ella también la tuvo", dice el Papa. Incluso "cuando su alegría se vio empañada por la oposición y el rechazo", MacKillop seguía convencida de que el Señor "pronto respondería a su grito y la rodearía de su gracia". "Este es el secreto del celo apostólico", señala el Papa Francisco.

Ejemplo para padres, profesores, catequistas

Que su ejemplo hable a los creyentes de hoy: "El discipulado misionero de Santa Mary MacKillop, su respuesta creativa a las necesidades de la Iglesia de su tiempo, su compromiso en la formación integral de los jóvenes nos inspiran hoy a todos nosotros, llamados a ser fermento del Evangelio en nuestras sociedades en rápida transformación", es el deseo del Pontífice.

“Que su ejemplo y su intercesión sostengan el trabajo cotidiano de padres, maestros, catequistas y de todos los educadores, por el bien de los jóvenes y por un futuro más humano y esperanzador”