Juan Schiaretti será sometido a una cirugía cardíaca programada en la Fundación Favaloro

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, informó que el próximo viernes será sometido a una cirugía cardíaca programada en la Fundación Favaloro, en la ciudad de Buenos Aires.

El dirigente, de 76 años, explicó que la intervención consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional.

Además, contó que la decisión fue recomendada por sus médicos, después de que unos estudios determinaron que se debía reemplazar la válvula actual.

El procedimiento por cateterismo, también conocido como TAVI, implica una recuperación más rápida y menor riesgo que una cirugía abierta.

La salud del exmandatario cordobés ha requerido otros tratamientos en los últimos años. En febrero de 2021, fue sometido a una cirugía en la que se le colocaron cuatro stents, y meses después le extirparon un quiste en su riñón derecho. Schiaretti es además paciente diabético, condición que requiere controles periódicos.

Regreso de una agenda internacional

El legislador electo volvió recientemente de un viaje de 15 días por España, donde mantuvo reuniones en Madrid y Barcelona. Según informó oficialmente, la visita tuvo como objetivo intercambiar experiencias de gestión, fortalecer la cooperación internacional y posicionar a Córdoba en ámbitos globales de innovación.

“Reafirmo mi compromiso con políticas modernas, innovadoras y federales, en una Argentina integrada al mundo que genere empleo y oportunidades para todas las regiones”, señaló Schiaretti en un comunicado al cierre de su gira.

El viaje ocurrió poco después de la pobre performance electoral de Provincias Unidas en las legislativas de octubre, espacio político que Schiaretti acompaña y promueve.

Aún no está definida la estrategia parlamentaria que seguirá el bloque: si sus legisladores se integrarán al espacio Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto —donde actualmente se ubican los cordobeses— o si conformarán un bloque propio, con libertad para articular votos según cada proyecto.

La evolución de Schiaretti tras la operación y su rol político en la nueva composición del Congreso serán seguidos de cerca en las próximas semanas.