El Gobierno nacional anunció que a partir de diciembre se implementarán ajustes en los haberes de jubilados y pensionados, siguiendo la fórmula de actualización que se vincula con la inflación. La medida se aplicará en base al índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, que será informado oficialmente por el INDEC el próximo 12 de noviembre.

Según proyecciones privadas, el IPC de octubre rondaría el 2,1 %, lo que implicará un aumento directo en los ingresos previsionales. Esta actualización forma parte del esquema de movilidad mensual establecido por decreto, que busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados en línea con la variación de precios de meses anteriores.

Aguinaldo de diciembre: cómo se calcula

Además del ajuste por inflación, diciembre incluirá el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. Este se calcula como el 50 % del mejor haber percibido en los últimos seis meses y se abona únicamente sobre el haber jubilatorio, sin considerar bonos ni refuerzos adicionales.

Para la jubilación mínima, el aguinaldo estimado rondaría los $167.300, mientras que la jubilación actualizada por IPC llegaría a unos $334.600 sin contar con el bono extraordinario.

Bono de refuerzo para la mínima en evaluación

El Gobierno también analiza la posibilidad de otorgar un bono extraordinario de $70.000 para los jubilados que cobran la mínima, como refuerzo de fin de año. En caso de confirmarse, el pago se acreditará junto con el haber actualizado y el aguinaldo, aunque no formará parte del cálculo del SAC.

Con los tres componentes sumados, los beneficiarios que cobren la mínima podrían recibir un total estimado de $571.900 en diciembre.

Pago y calendario por DNI

El cobro de los haberes de diciembre, junto con el aguinaldo y eventualmente el bono extraordinario, se realizará según el calendario habitual por terminación de DNI. El objetivo del Gobierno es completar los pagos antes de Navidad, asegurando que los jubilados perciban sus ingresos actualizados antes de las Fiestas.