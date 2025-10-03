Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La delegación de Santa Cruz vivió una jornada consagratoria en los Juegos Nacionales Evita, con actuaciones que la ubicaron entre las protagonistas del país. En tiro deportivo, la dupla Julián Baña–Valentina Icaza se consagró campeona nacional por equipos en 10 m rifle Sub 16 con 1133–33x, mientras que en la prueba individual Baña obtuvo la medalla de plata (291–9x) e Icaza se ubicó 8ª (269–5x). El equipo estuvo acompañado por los entrenadores Agustín Pandullo y Claudia Benaroya, en una producción que ratificó preparación, precisión y temple competitivo.

La alegría también llegó desde el tatami: Leslie Minor (Puerto San Julián) se coronó campeona nacional en taekwondo femenino –44 kg, un objetivo que se había propuesto luego del subcampeonato del año pasado y que concretó con autoridad. En cancha reducida, el futsal femenino de Santa Cruz dio un paso enorme: venció 1–0 a Chubut con gol de la capitana Luhana Vargas y avanzó a la final, donde enfrentará a Mendoza al mediodía.

Las disciplinas de raqueta aportaron constancia y podios. En tenis de mesa, Santa Cruz firmó un cierre brillante:

— 1º en dobles femenino con Kiara Menares–Sofía Sabrina Mosca.

— 2º en dobles masculino con Lucas Aguiar–Lautaro Torres.

— 3º en singles masculino con Caetano Rosales.

En la clasificación general, la provincia se ubicó subcampeona, detrás de Jujuy. A su vez, el bádminton celebró el bronce en dobles mixto Sub 14: Valentina Diez–Fabricio Borquez derrotaron 2–1 a Santa Fe. Integraron la selección Sofía Ivaca, Valentina Diez, Fabricio Borquez y Efraín Martínez, con el cuerpo técnico de Diego Hernández, Rodrigo Gervan y Nicolás Piccinini.

El básquet 3×3 dejó señales muy positivas. El equipo masculino venció 18–13 a CABA y terminó entre los cinco mejores del país, con apenas una derrota en todo el torneo, mientras que el femenino cerró con triunfo 13–6 a Buenos Aires y se ubicó 17º, un resultado que respalda el trabajo de base y la proyección del grupo. En tenis, la selección concluyó su serie ante Salta (derrota en dobles mixto 4/6, 5–7; caída en singles femenino 5/7, 5/7; victoria parcial en el singles masculino 4/6 y 7–6) y definirá ante Río Negro el 11º/12º puesto.

La cosecha también llegó en el deporte adaptado. En natación PCD, Emma Brizuela Iturriza (S14) logró la plateada en 25 m libre y Olivia Martínez Pérez (S21) se subió al bronce en la misma prueba. En atletismo PCD, Santa Cruz sumó cuatro podios más:

— Bianca Arzest, 2ª en 200 m.

— Siomara Ramírez, 3ª en 200 m.

— Nazareno Infante, 1º en 100 m y 1º en bala.

— Lautaro Bossio, 1º en bala.

En gimnasia rítmica, el conjunto de Caleta Olivia alcanzó un meritorio 7º lugar nacional con Lola Martínez, Luana Colque, Micaela Soto, Olivia del Mar Gaitán y Guadalupe Castro (DT Laura Beatriz Giménez, acompañante Thiara Aldana Salinas). En gimnasia artística masculina, el equipo culminó su participación: Iñaki Moreno y Santiago Argañaraz fueron 14º en Nivel 1, y Felipe Fernández Giménez junto a Tiziano Arigón finalizaron 9º en Nivel Proyección (profesores Natalia Acosta y Tiago Funes Tévez).

El balance de la jornada dejó algo más que medallas y puestos. Mostró una delegación que compitió con identidad, que sostuvo rendimientos en escenarios exigentes y que convirtió procesos largos en resultados concretos. El oro de tiro y taekwondo, los podios en tenis de mesa, el bronce en bádminton, el Top 5 del 3×3 masculino y la final del futsal femenino no solo enriquecieron el medallero: consolidaron confianza. Lo que viene pondrá en juego definiciones y detalles; Santa Cruz ya demostró que tiene carácter, recambio y ambición para pelear cada instancia, con un mensaje que excede el resultado: representar a la provincia también es construir futuro en el deporte.

