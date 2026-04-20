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El juicio por el hundimiento del ARA San Juan continúa avanzando en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, pero no sin tensiones de fondo que trascienden lo estrictamente probatorio. En su paso por los estudios de LU12 AM680, el abogado y querellante Luis Tagliapietra combinó una mirada técnica con una reflexión personal atravesada por la distancia, el dolor y la necesidad de justicia.

El eje más crítico de su intervención estuvo puesto en la cuestión de competencia territorial del juicio, un planteo que arrastra desde el inicio de la causa. Tagliapietra afirmó que el proceso debería haberse desarrollado en Mar del Plata y no en Santa Cruz. “Pedí que fuera en Mar del Plata por dos motivos fundamentales: el primero tiene que ver con el debido proceso y las garantías constitucionales, relacionado con un delito que cometió la Armada”, señaló.

A partir de allí, desarrolló una acusación directa sobre la actuación de la institución en los primeros momentos tras la desaparición. “El máximo responsable de los abogados de la Armada fue el que decidió volar a Comodoro Rivadavia y hacer la denuncia en Santa Cruz, cuando en realidad la competencia corresponde al juzgado federal designado por ley según el área geográfica”, explicó.

El abogado querellante con la tapa especial de Crónica. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“La zona económica exclusiva de nuestro país es hasta la milla 200. Todos compramos el discursito de que el submarino había desaparecido a la altura de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, pero la Armada mintió en algo que no podía desconocer. Cuando la Armada denuncia la desaparición, da la última posición en coordenadas que, al trazarlas, dan 313 millas de Comodoro Rivadavia. Hallamos los restos a 275 millas. En cualquiera de los dos casos estamos muy por lejos de la milla 200; claramente querían sacar el foco de la atención de Buenos Aires“, afirmó.

Desde el punto de vista jurídico, implica cuestionar la competencia del tribunal y, en consecuencia, la validez de todo lo actuado. En ese marco, Tagliapietra advirtió que la discusión sigue abierta en la Corte Suprema. “La violación de una garantía constitucional no se puede subsanar nunca. Hoy estamos ante la Corte, en donde todavía se está dirimiendo esto; puede que termine el juicio y la Corte aún no se haya expedido”, indicó.