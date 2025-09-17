Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la marcha federal universitaria realizada este miércoles en Río Gallegos, la decana de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Karina Franciscovic, lanzó una advertencia contundente sobre la crítica situación económica que atraviesa la institución:

“La UNPA viene como el resto de las universidades nacionales sufriendo recortes. En Unidad Académica Río Gallegos, nos acaba de llegar una factura de 12 millones de gas, lo que hace cada vez más difícil poder cumplir con las obligaciones y encargarnos de lo que efectivamente es importante”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La movilización comenzó al mediodía y se concentró sobre calle Mendioroz y avenida San Martín. A las 13 horas, una multitud de estudiantes, docentes, no docentes y gremios llegó al mástil central de Río Gallegos, donde se leyó un documento unificado elaborado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa de la universidad pública y la ciencia argentina.

Franciscovic destacó el masivo acompañamiento que recibió la jornada: “La comunidad nos está acompañando. Se fueron sumando diferentes gremios y sindicatos, personas, docentes, no docentes. Es un día importante para todo el sistema científico-tecnológico y también para la salud”.

Además, remarcó que el ajuste afecta áreas estratégicas para el país: “Lo cierto es que se está discutiendo la educación y la salud, que son temas profundamente delicados para nuestra sociedad, y necesitamos que se entienda que deben financiarlas para que podamos cumplir con lo que nos toca”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La marcha federal en Río Gallegos, una de las más convocantes en la región, se enmarca en una jornada nacional de protesta contra el veto presidencial a la ley universitaria y los recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país. Franciscovic advirtió que la situación se vuelve insostenible: “Estamos trabajando en el día a día, a corto plazo y con una incertidumbre cada vez mayor”.

Con una fuerte participación de la comunidad educativa, la movilización en la capital de Santa Cruz dejó en claro el rechazo a las políticas de ajuste y la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.

Leé más notas de La Opinión Austral