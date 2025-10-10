Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la decisión de Estados Unidos de respaldar a la Argentina con un swap por 20.000 millones de dólares y la intervención directa en el mercado cambiario local.

“¡Excelentes noticias sobre su poderosa acción para Argentina!”, escribió Georgieva en su cuenta oficial de X, al dirigirse al Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien confirmó que Washington ya compró pesos argentinos a través del Banco Santander.

@SecScottBessent great news on your powerful action for Argentina 🇦🇷. The IMF is fully aligned in support of the country’s strong economic program, anchored on fiscal discipline and a robust FX regime to facilitate reserve accumulation. https://t.co/vAc1gr4lCf — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 9, 2025

La titular del organismo multilateral reafirmó el acompañamiento del Fondo al programa del gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo: “El FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un régimen cambiario que facilite la acumulación de reservas”, subrayó.

El anuncio del Tesoro de Estados Unidos marcó un hito inédito en la política económica argentina, y llega tras una semana de reuniones en Washington entre Caputo, Bessent y funcionarios del FMI.

Por su parte, Milei celebró el apoyo internacional y no dudó en elogiar a su ministro: “Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia”, expresó el Presidente al conocerse la operación.