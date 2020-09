Kulfas aseguró que "los dólares están garantizados para la producción"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que las medidas implementadas por el Gobierno en el mercado cambiario “garantizan los dólares para la producción”, y remarcó que “la relación entre los precios y el tipo de cambio es con el dólar oficial”.

En declaraciones a Radio 10, el ministro sostuvo que este nuevo escenario “da certeza a las empresas que necesitan maquinaria, insumos y otros bienes que el país no produce, que los dólares van a estar disponibles y no se van a ir en otros fines que no son prioritarios”.

Para el ministro, tampoco puede haber traslado a precios, ya que la relación de éstos con el tipo de cambio “es con el dólar oficial”, y precisó que a ese valor “es al cual se realizan las importaciones de los insumos que el país necesita para producir y de algunos bienes finales”.

“Estamos viendo una incipiente reactivación, todavía con dificultades porque es heterogénea, pero hay actividades que están funcionando y otras que todavía facturan muy poquito o están cerradas”, precisó el ministro.

Explicó que el plan actual es “tranquilizar la economía, mitigar los efectos de la pandemia, impulsar la reactivación de la industria y del consumo, y avanzar con los programas de inversión y de recuperación de las exportaciones”. En ese sentido, puntualizó que la idea es “restablecer un flujo (de dólares) que pueda cerrar la brecha en el mercado cambiario”.

Kulfas destacó que “muchos sectores industriales están produciendo por encima del año pasado, caso maquinaria agrícola”, y añadió que “hay empresas que realizan inversiones y abren nuevas líneas de producción, como cervecería Quilmes, textil Santa Ana, y otras compañías en los sectores de refinación de hidrocarburos, en producción de químicos, de indumentaria, de calzado, de línea blanca”, cerró