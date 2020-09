Daniel Hure se despidió de Hispano: “La gente de Río Gallegos es muy cálida y me llevo lindos recuerdos”

Daniel Hure, ex capitán de Hispano Americano, con más de 600 partidos en el club, viajó el 15 de marzo en su vehículo a la ciudad de Paraná, desde Río Gallegos.

La Liga Nacional se había paralizado por el incremento de casos de coronavirus en el país y la incertidumbre acechaba.

Finalmente, la Liga se suspendió y comenzará la nueva temporada el 1 de noviembre en formato “burbuja” con dos sedes únicas aún no confirmadas-.

A fines de julio, Hure iniciaba las conversaciones con Libertad de Sunchales. Mientras tanto, Hispano observaba atento.

Sebastián Morales, integrante de la Subcomisión de Básquet de Hispano, había manifestado a La Opinión Austral el interés del celeste para que Hure continúe.

La Opinión Austral le entregó una gigantografía cuando cumplió 600 partidos en La Liga.

“Todavía no arreglé con Libertad. Es una gran posibilidad, pero todavía no se concretó. Es una intención que tiene el club de contratarme y por la cercanía con mi familia, puedo priorizar esta posibilidad. Mis padres viven en Valle Hermoso, Córdoba, y mi novia vive en Paraná. Estar cerca de ellos hoy es una prioridad. Pero, además, me seduce la parte deportiva”, había declarado Hure a La Opinión Austral el 5 de agosto ante las versiones que ratificaban que era nuevo jugador de Libertad.

Finalmente, como había adelantado La Opinión Austral, el alero cerró con Libertad de Sunchales y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo. El ex Hispano aclaró este jueves los motivos de su salida en LU12 AM680.

El experimentado basquetbolista de 35 años dijo que le costó mucho tomar la decisión de dejar el club, pero que decidió ir a Libertad de Sunchales por la cercanía con su familia.

Hure tenía -y tiene- un diálogo fluido con la Subcomisión de Básquet y ellos ya estaban al tanto.

“En junio me casaba, pero lo tuvimos que suspender por la pandemia. Mi mujer está con proyectos laborales y con trabajos acá en la ciudad de Paraná. Estar alejado en este momento de ella era complicado. Fueron decisiones que me alejaron hoy de Hispano. También, obviamente, influyó lo deportivo y económico”, explicó a LU12.

Hure fue un jugador que representó de principio a fin a los hinchas celestes por el compromiso y también por la cercanía con las familias hispanistas.

“De la gente de Río Gallegos remarcó- me queda el apoyo deportivo durante todos los partidos en la cancha. Hacía rato que no sentía a la gente como se vive en Hispano. Tuve la suerte de que los objetivos se cumplieron y hubo un gran apoyo. Me deja muchos amigos. La gente de Río Gallegos es muy cálida y me llevo lindos recuerdos. Quiero agradecer a todas las personas de la ciudad. Un gran abrazo para todos y ojalá que en algún momento nos volvamos a encontrar, porque la he pasado muy bien”.

La Opinión Austral le entregó a Hure una gigantografía para homenajearlo cuando llegó a los 600 partidos en la Liga Nacional de Básquet. Fue el 8 de enero y el alero estaba de doble festejo: cumplió 35 años. Los hinchas del club posaron, sonrientes, con la edición especial del diario en las tribunas.

Hispano perdería ese día 66-67 contra Platense, en un ajustado partido en el Juan Bautista Rocha.

Hure pasó por La Unión de Colón, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y la última experiencia fue en Hispano Americano. Incluso jugó en el exterior: Libertad de Paraguay, Paulistano de Brasil.

Ahora en Libertad tendrá como objetivo principal sostener el gran nivel que demostró en Hispano en dos temporadas consecutivas. Hinchas del celeste lo saludaron por las redes: “¡Éxitos, capitán!”.