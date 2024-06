La Iglesia Católica solicita más apoyo estatal para combatir el narcotráfico en Argentina Este martes, en el barrio IAPI de Quilmes, se realizó la conferencia "Estado o narcotráfico: integración sociourbana en barrios populares", organizada por Cáritas Argentina. Referentes sociales y políticos se reunieron para discutir el futuro de estos sectores frente al narcotráfico.

Este encuentro reunió a destacados actores de la vida social y política del país con el objetivo de reflexionar sobre el presente y futuro de los barrios populares frente a la creciente amenaza del narcotráfico. Se destacó la necesidad de una presencia estratégica del Estado, consensos, diálogo entre diversos sectores y el protagonismo de la comunidad.

En la amplia y diversa mesa de oradores se encontraban Monseñor Oscar Ojea (Obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina), Monseñor Carlos Tissera (Obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina), Monseñor Gustavo Carrara (Obispo Auxiliar de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas Argentina), Mario Quintana (exSecretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros), Sebastián Welisiejko (exSecretario de Integración Socio Urbana de la Nación), Fernanda Miño (exSecretaria de Integración Socio Urbana de la Nación) y Juan Maquieyra (Director Ejecutivo de TECHO).

Los disertantes enfatizaron la importancia de desarrollar políticas públicas consensuadas para avanzar en la integración sociourbana de más de 6467 barrios populares, donde residen alrededor de 7 millones de personas.

Al iniciar la conferencia, Monseñor Tissera dio la bienvenida señalando: “Recuerdo al Santo Cura Brochero escribiéndole al gobernador cuando le decía ‘acá lo que abunda esa necesidad’. Lamentablemente, después de tanto tiempo, desde el conurbano profundo seguimos diciendo ‘acá lo que abunda es la necesidad’”.

Por esa razón, convocó “a todas las personas de buen corazón a trabajar en este sentido. A mirar donde está la necesidad. En ese sentido, todos los proyectos son bienvenidos”.

Romina Segovia, referente del Centro Comunitario San Francisco de Asís (lugar donde se llevó a cabo la charla), expresó: “Acá trabajamos pensando en cosas concretas. Por ejemplo, el centro comunitario o la droga. Recibimos a los jóvenes porque creemos que eso es lo que hay que hacer”.

Agregó que “vivimos momentos de extrema necesidad. Acá la mano de obra fue gestionada por los vecinos, con procesos de formación en oficio para todos los vecinos del barrio. Pusimos empeño en la transparencia de gestión, en abril terminamos de ejecutarla demostrando que la organización comunitaria es posible”.

Los oradores compartieron sus visiones y propuestas para iluminar este camino. Monseñor Oscar Ojea relató que “en el año 2016, me encontré con Mario Quintana, que era vicejefe de gabinete en ese momento, que me propuso que nos juntemos con las organizaciones sociales y la organización Techo”.

“Quería que Cáritas participe de ese encuentro. Ese proceso duró dos años, donde estábamos sentados a la mesa personas que teníamos visiones diferentes. Se partió del concepto de integración, diferenciándolo del de separación. Ir a la integración significa asfalto, construir una habitación para no vivir hacinados”, explicó.

En ese tenor, consideró que “es imperioso, cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, que el Estado se encuentre en nuestros barrios. De lo contrario, nos entregamos al narcotráfico. Hacemos un llamado a todos para trabajar para que no se de en la Argentina lo que ya se dio en otros lugares en América Latina”.

En tanto, Sebastián Welisiejko reflexionó: “Me quedo con la palabra encuentro. Sin encuentro no había nada… Lo más importante era que fue un encuentro de hacedores. Y de ese encuentro salió una política pública. La desintegración urbana es la manifestación de la desigualdad”.

Afirmó que “no vamos a avanzar con una sociedad dividida. No se puede comerciar, no se puede transportar, no se puede circular. Antes se hablaba de erradicación. Hoy se habla de integración. Reivindicar el encuentro saliendo al encuentro de otros”.

Mario Quintana destacó que “nos importa que no haya inflación, nos importa que no haya déficit fiscal. Ahora, nos importan también estos problemas. Y no se soluciona sacando los recursos a los que menos tienen. Tenemos que hacer la integración urbana porque es una de las decisiones más inteligentes”

Sostuvo que “el consenso que se generó por ley fue unánime. No es poca cosa construir ese consenso. Y por eso lo tenemos que honrar. Hay que corregir errores sin demonizar, porque lo que está en juego es el sufrimiento de muchos hermanos. Lo que está en juego es el avance del narcotráfico. Mi llamamiento es a un abrazo, a ser serios en palear el sufrimiento humano. Tenemos que dejar la desconfianza de lado y llamar al abrazo entre hermanos”.

En este marco, Fernanda Miño comentó que “hoy que no está esa política (de integración sociourbana), lo que no podemos frenar es el avance del narcotráfico. Las personas que quedan sin trabajo quedan a merced de estas organizaciones”.

Agregó que “eso es lo que logra la retracción del Estado. Hoy los barrios están en la desesperación de qué van a tener para comer. Pedimos que vuelva esta política en donde no hacíamos diferenciación de partidos ni de ideas para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de nuestros barrios”.

Asimismo, Juan Maquieyra apuntó a “generar otra vez ese consenso (que se generó con las políticas de integración sociourbana). Hay que tender puentes y generar el encuentro hasta que duela. Eso es lo que pasó cuando esto nació y lo tenemos que volver a hacer ahora”.

Aseveró que “el camino tiene que ver con el encuentro, con lo aprendido al animarnos a sentarnos con el que piensa distinto, creo que es posible animarse a esta patriada”.

Para concluir, Monseñor Gustavo Carrara reflexionó: “Cuando hablábamos de integración, queríamos decir que los vecinos de los barrios populares no sólo dan qué pensar, sino que piensan, no solo dan qué sentir sino que sienten, y no solo padecen las injusticias sino que generan soluciones para resolverlas. Ellos tienen que estar sentados en la mesa de las decisiones. Cómo quieren vivir, qué es lo que anhelan”.

Expresó que es “luminosa esa idea de hacer dialogar la macroeconomía con las ideas concretas de un barrio popular. Hay que buscar caminos alternativos para hacerla dialogar. Porque hay urgencias, y es claro que no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado. Una presencia inteligente y necesaria del Estado porque si no el narcotráfico va avanzando y mata personas en concreto, hipoteca la vida de niños y adolescentes”.

En la conferencia también estuvieron presentes: Marcelo Julián Margni (Obispo de Avellaneda-Lanús); Eduardo Gonzalo Redondo (Obispo Auxiliar de Quilmes); Monseñor Juan Carlos Romanín; sacerdotes que viven y trabajan en las villas y María Migliore (exMinistra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires).

