La Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) comunicó que la provincia formalizará la entrega de terrenos y la provisión de césped sintético para levantar un nuevo campo de juego en Río Gallegos. La confirmación se realizará hoy a las 20.00 en el CEPARD, con participación de autoridades y dirigentes de las instituciones barriales.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el presidente de la AIFB, Martín Cortés, calificó la novedad como “un hito para la Liga Barrial” y precisó que la asociación “recibirá 2 hectáreas y un paño de césped sintético para construir una tercera cancha que se sumará a Nora Vera y Enrique Pino”. Cortés indicó en la misma entrevista que existen dos posibles ubicaciones —una de ellas, “pasando la Escuela de Policía”— y que, tras la adjudicación, la primera etapa será el rectángulo de juego; luego, vestuarios y baños públicos. Siempre según Cortés en LU12, el proyecto contempla alambrado olímpico y trabajos coordinados con Vialidad Provincial y el IDUV.

Además, la AIFB informó que habrá aportes para cubrir las últimas tres cuotas de funcionamiento de todas las categorías. La medida fue comunicada en una reunión de presidentes y delegados realizada anoche. En esa línea, Cortés sostuvo en LU12 que “no son promesas, son acciones que se están ejecutando” y que el esquema anual permitirá disputar los octogonales entre octubre y noviembre, con mejores condiciones de canchas para la etapa decisiva.

Como contexto, la comisión enumeró avances de gestión realizados en el último año y medio: traslado para la categoría Seniors que compitió en Necochea, colectivo para el viaje de fin de año de Infanto/Juvenil, indumentaria para 40 árbitros, cesión de 3 hectáreas para Máster de la Liga de Veteranos, mejoras de infraestructura y trabajos en canchas de tierra con Vialidad Provincial. Se trata de información provista por la AIFB y difundida en sus canales oficiales.

En paralelo, la liga adelantó que habrá intervenciones en los estadios actuales. Según explicó Cortés en LU12, se retirará por etapas el alambrado detrás de los arcos en Enrique Pino para reubicarlo y reforzar el perímetro de Nora Vera, junto con cambios de portones y medidas de seguridad durante las obras.

Con la entrega de terrenos y el material para una nueva cancha, la AIFB apunta a ampliar la disponibilidad de campos y a ordenar el calendario de competencias. La formalización prevista esta noche en el CEPARD permitirá conocer la ubicación definitiva, el cronograma de obra y el alcance de los aportes para los clubes, datos clave para el desarrollo del fútbol barrial en lo que resta del año.