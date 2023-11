Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) inauguró la muestra fotográfica “Un cielo profundo, ultradistancias y microscopías“, en la galería de arte “Boulevard 514” en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El equipo de La Opinión Austral, conformado por Sabrina Pont y Camila Ferrer Pose, estuvo presente en el acto de inauguración con una cobertura exclusiva para acercar esta propuesta que muestra a la minería desde una perspectiva inusual y cautivante. La exposición está compuesta por obras del geólogo Gerardo Páez y de Federico Winer, curadas por Hernán Ulm. Los artistas proponen esta mirada, ya sea mediante fotografía espacial intervenida de los proyectos mineros o bien descubriendo la belleza microscópica de los minerales.

En ese contexto, el presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Roberto Cacciola, indicó a La Opinión Austral que el evento combina fotos satelitales y otras microscópicas. Sobre el balance de fin de año, prefirió separar lo institucional, donde “afortunadamente estamos consolidando la representación gremial empresaria” y añadió que en estos días difundieron un mensaje de consenso del sector donde “claramente ponemos sobre la mesa las necesidades de la minería para despegar definitivamente en todos los temas primordiales vinculados con la sostenibilidad y la comunicación”, dijo.

Roberto Cacciola (CAEM) entrevistado por Sabrina Pont.

Respecto a la situación de la industria, expresó que “no es una cuestión homogénea, tenemos buenas noticias, están vinculadas con la posibilidad de que una parte de la actividad minera, como ser el litio, con razones de cómo está el mercado, las necesidades, la evolución de precios, ha crecido este año de dos a tres operaciones en este momento y ocho operaciones en construcción que se van a finalizar, algunas el año que viene y otras en 2025″, por lo que en términos de crecimientos anuales, “si los comparamos a principios de este año y lo que tendríamos a fin de 2025, creceríamos 7 veces“, destacó. Sobre la minería de oro y plata, dijo que “lamentablemente viene en caída porque no hay nuevos proyectos y los que están en producción son maduros“. En Santa Cruz “se exporta el 40% de todas las exportaciones mineras del país, por lo que es una de las provincias más comprometidas con la no existencia de nuevos proyectos”, acotó.

Por su parte, Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, indicó a La Opinión Austral que fue un año de “mucho trabajo” y “mucho esfuerzo” para todos los proveedores y en ese sentido, destacó la capacitación que están realizando todos ellos. “Hay que destacar el esfuerzo económico que realizó cada una de las compañías con la capitalización, maquinaria, su gente, capital de trabajo, preparándonos para lo que creemos que es un gran momento de la minería en la Argentina, una de las grandes puertas para que el país tenga desarrollo”, dijo.

Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros.

La muestra es de entrada libre y gratuita y estará disponible del 23 al 29 de noviembre en la galería de arte “Boulevard 514” (Av. Caseros 514, CABA). Se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 19 horas.