Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Grupo La Opinión Austral llevó adelante una cobertura especial en el Debate Presidencial, realizado anoche en la Universidad de Buenos Aires.

En la previa, varios funcionarios, entre ellos los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Deportes y Turismo, Matías Lammens, hablaron con los enviados especiales del Grupo LOA.

En primer término, la ministra destacó que “Sergio (Massa) tiene una propuesta clara y muy concreta que es la transparencia y la eficiencia del Estado a la hora de otorgar el acompañamiento de la inclusión social”, destacó la funcionaria en la ronda de prensa.

“Tenemos que poner mucho énfasis en la producción, hemos de recorrer parte del esquema productivo en todo el país. Hay muchísimos elementos que los sectores tienen que ponerse a producir y para eso el rol del Estado va a ser central, con una auditoría interna que la venimos sosteniendo y la vamos a seguir haciendo”, señaló.

“Los peronistas sabemos que siempre fueron a atacar el corazón de los derechos sociales creados por Juan Domingo Perón, la discusión atrasa 200 años. Quieren eliminar lo que le dio a este país la construcción de igualdad, la bandera celeste y blanca flameando en cada mástil de Argentina con un sistema público y de calidad que es en el que creemos, eso es lo que está en discusión el 22 de octubre“, subrayó.

Por otra parte, consultada sobre la propuesta de Sergio Massa en cuanto a géneros, señaló que “propone una Argentina en donde el respeto a las diversidades y la igualdad sean parte del eje central y que vertebre todas y cada una de las políticas”, diferenciando que “hay otros candidatos que niegan esta situación y hablar de género les parece hablar de ropa o de tela, se burlan de una Argentina en la que el rostro de la desigualdad es de mujer, principalmente”.

“No hay Argentina posible para el 51% de la población que somos nosotras las mujeres con alguien que niega lo que todavía tenemos que hacer en materia de inclusión”, señaló con respecto a quienes proponen eliminar los espacios de Primera Infancia.

Cerrando, manifestó: “Estamos convencidos que el 22 (de octubre) va a ser un gran día, Sergio Massa va a ser el hombre más votado y nos encaminamos por supuesto al escenario de balotaje, donde tenemos todavía la enorme tarea de seguir convocando a la unidad nacional”.

En esa misma sintonía, el ministro Matías Lammens, expresó su apoyo al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Sergio tiene claro qué hay que hacer, conoce como nadie la botonera del Estado Nacional. Es cierto que hoy tenemos una inflación alta que nos preocupa, pero también es verdad que el año que viene tenemos litio, cobre, Vaca Muerta y turismo”, expresó a La Opinión Austral.

Asimismo, Lammens hizo hincapié en que el ministro de Economía “ha estabilizado las variables y que ahora están dadas las condiciones para despegar definitivamente“.

De igual manera, se refirió al eje temático “Seguridad”, que se trató en el encuentro de anoche y en la previa aseveró que “Sergio tiene mucho para contar en seguridad, en ese sentido tiene no solamente para proponer, sino para mostrar lo que hizo en Tigre. Después, me parece que los temas económicos van a estar presentes permanentemente, por más que no se encuentren en el temario”.

“El otro tema que me parece que es crucial y que hoy preocupa es el tema de la vivienda, Sergio tiene propuestas muy concretas para eso”. Para cerrar, aseguró a LOA que “creo que no hay ninguna duda que el más capacitado para ser presidente es Sergio Massa“.

Por otra parte, Diego Santilli, dirigente de Juntos por el Cambio, también habló con La Opinión Austral y destacó que el eje “Seguridad” es “uno de los fuertes” de Patricia Bullrich, candidata a presidente por ese espacio.

“La economía y la seguridad es lo que le importa a la sociedad. Lo primero es tu trabajo y tu vida, y lo segundo es tu libertad. El domingo pasado fue la educación: un pueblo educado es un pueblo que tiene oportunidades. Patricia es una mujer que ha empujado que podamos vivir más tranquilos y seguros“, destacó.