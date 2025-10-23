Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió instruir al rector, Ricardo Gelpi, para que avance con un reclamo judicial contra el gobierno de Javier Milei. La medida busca que se garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente objetada por el Ejecutivo.

La norma había sido votada con amplia mayoría parlamentaria para reforzar los recursos de las universidades nacionales. Sin embargo, Milei primero la vetó y, tras la insistencia del Congreso, la promulgó, aunque suspendió su aplicación mediante decreto.

Desde la UBA sostienen que esa decisión “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” previsto por la Constitución y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”. En ese marco, el conflicto se encamina hacia una definición judicial que podría marcar un precedente en materia de financiamiento educativo.

Durante una sesión realizada este miércoles, el Consejo Superior expresó que la medida presidencial “vulnera derechos constitucionales” y afecta tanto al funcionamiento del sistema universitario como a su comunidad académica, al impedir el acceso a los fondos necesarios y a la recomposición salarial que establece la ley.

La institución recordó que ya declaró la emergencia salarial y presupuestaria, y advirtió que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de numerosas actividades esenciales. “La ley tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el país”, enfatizaron desde el órgano de gobierno universitario.