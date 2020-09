Volvió una noche, no la esperaba,

Había en su rostro tanta ansiedad

Que tuve pena de recordarle

Su felonía y su crueldad.

(“Volvió una noche”, Alfredo Le Pera)

No pocos especularon con que el mes que decidió pasar en Europa, entre vacaciones y sus funciones en el mundo del fútbol, marcaba una decisión de distanciarse de la lucha política y de abandonar el liderazgo de la mayor alianza opositora.

Tampoco se escuchó su voz en una semana especialmente dura en lo político. No criticó –como sí lo hicieron casi todos sus socios partidarios-, la actitud de los policías que se movilizaron armados para rodear la Quinta de Olivos, ni cuando se transfirieron recursos –los que él había aumentado vía decreto-, de la Ciudad de Buenos Aires al territorio bonaerense.

En esta semana, sólo se supo de él cuando se conoció que rompió la cuarentena obligatoria tras su regreso de Europa, al recibir en su casa a un grupo de intendentes de Cambiemos.

Mauricio Macri, de él hablamos, decidió volver a sentar posición públicamente este domingo. Y lo hizo a través de una columna de opinión en el diario La Nación.

“Rompo el silencio para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina”, arranca el ex presidente un largo análisis en el cual mantiene la línea de pensamiento que expresó a comienzo de marzo de este año, cuando aseguró: "Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo”.

En una larga lista de cuestionamientos hacia el gobierno de Alberto Fernández, Macri continuó restándole importancia a la devastación que está provocando el coronavirus a nivel planetario. Para él la cuarentena se aplica solamente para buscar “el control social” y en ningún momento de la columna menciona la pandemia. La palabra “coronavirus” no aparece nunca en su texto, ni siquiera para explicar cómo con sus ideas sanitarias se habrían salvado más vidas.

Con más de 11.000 muertos en el país por Covid-19, Macri no tiene ni una palabra de consuelo dirigida a las víctimas y a sus familiares. Podría pensarse que, así como tras la contundente derrota en las primarias de agosto de 2019 declaró que “la elección no sucedió”, para Macri la pandemia no está sucediendo y se trata solamente de una justificación que utiliza Alberto Fernández para sus planes de “control social”.

Para Macri, la gestión de Alberto Fernández es “personalista”, “clientelista” e “inoperante”. Además, acusa al primer mandatario de querer “nivelar para abajo” y de atentar “contra las bases éticas y económicas de la sociedad”

“Lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad” con medidas perjudiciales “a amplios sectores de una sociedad exhausta”, señala. “La idea es avasallar a la clase media para conseguir clientes dependientes del favor del Estado para poder sobrevivir”, agrega, repitiendo una acusación que hace históricamente al peronismo

La opción, dice Macri, es “la República o la republiqueta. Es verdadero o es falso. Es luz o es oscuridad”, resume.

Así es, Macri “volvió una noche”, como dice el tango de Alfredo Le Pera. O volvió en medio de “una noche” para la realidad política y social del país, abrumado por la pandemia y enfrentando las dificultades económicas que agrava el virus.

Vuelve Macri cuando Horacio Rodríguez Larreta toma distancia de Alberto Fernández en la disputa por los fondos coparticipables que se le resta a la Ciudad y se presenta como un dirigente opositor y un candidato presidencial para el año 2023.

Vuelve Macri a ponerse al frente del sector más duro de Juntos por el Cambio, con un discurso que extrema el enfrentamiento con el gobierno de Fernández. Es que poco que se puede argumentar en una discusión de proyectos políticos cuando de un lado “está la luz” y del otro “la oscuridad”, como sentencia el ex presidente en su columna.

De un lado “lo falso” y del otro “lo verdadero”, señala Macri, en un hilo discursivo con argumentaciones de tono religiosas. En un combate entre lo bueno y lo malo, no hay medias tintas ni diálogo posible.

Si Alberto Fernández con su decisión de pasarle fondos de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires rompió algunos puentes con la oposición, especialmente con Rodríguez Larreta, el discurso de Macri busca convertir en escombros pos pocos puentes que quedaban en pie.

La de Macri es una vuelta que pretende recuperar protagonismo político. Y lo hace extremando la grieta con el oficialismo. El lugar para el encuentro es cada vez más pequeño, casi inexistente.