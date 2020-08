Lázaro Baez: "El partido judicial sigue enojado conmigo porque no les dí lo que querían"

Por TOP Radio 93.3, Baez reafirmó su inocencia y dijo no temer por la libertad de sus hijos Leandro, Melina y Luciana. Aunque sostuvo que "el partido judicial sigue enojado conmigo porque no obtuvieron lo que ellos querían".

Baez fue contundente al asegurar que "me buscaron a mi para perjudicar a los kirchner". Recordó su amistad personal con el ex presidente y valoró la visión de estadista que Néstor Kirchner tenía. "A diferencia de ahora, dónde todos están preocupados por su banquito y su lugar, alejados de la gente. Un país no se construye sin la gente porque la gente es el país"! afirmó.

"Yo soy lupinero de alma y eso a veces me hace distinto" lanzó.

Baez reconoció ante la consulta si sintió que lo hubieran abandonado, "siempre estuve solo".

Y si bien se declaró como "no cristinista" resaltó la figura de la vicepresidenta "Es una gran dirigente política, todo lo que Néstor representó quedó en su espalda, en su responsabilidad y tuvo la grandeza de darse cuenta de que tenía que ceder su liderazgo para que el partido se pudiera juntar algo que a mi me alegró muchísimo".

confirmó lo que su abogado definió como una "fabulosa persecución mediática judicial", al señalar que "tengo el record de la tapa de Clarin, Infobae y La Nación, ni las personas más importantes de este país tuvieron tantas tapas como yo. Si no había información nueva, la inventaban" afirmó.

Resaltó la labor de su abogado Juan Villanueva. "Lo virtuoso de nuestro alegato es que pudimos presentar las pruebas de cada cosa que dijimos", todo tuvo, reiteró, "su respaldo probatorio" y eso, para Lázaro Baez es la clave de su alegato que consideró contundente