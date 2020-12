Les pidió a sus vecinos que bajen la música y le partieron una baldosa en la cabeza y la mataron

Desde hace tiempo, Lidia del Valle Cabrera (66) y su hija Yanina Moreno (40) vivían amenazadas por sus vecinos, dos expolicías que habían sido expulsados de las fuerzas de seguridad de Córdoba por varios hechos de violencia. "Las voy a matar, les queda poco tiempo de vida", les advirtieron tiempo atrás.

Finalmente, durante la noche de este lunes cumplieron su promesa. Leonel Bonaldi Reyes (26) y Roque Bonaldi (57) fueron hasta la casa de las mujeres ubicada en Chachapoyas al 1400, rompieron la cerradura y entraron. "Estábamos durmiendo cuando empezamos a sentir gritos y golpes en la ventana", relató Yanina tras revelar que segundos antes del violento hecho llamaron a la Policía.

Tras irrumpir en la vivienda, los agresores agarraron a la madre de Yanina de los pelos y la arrastraron hasta la calle. Luego de golpearla salvajemente, levantaron una baldosa y se la partieron en la cabeza. La mujer murió desangrada en el acto.

Una vez concretado el crimen, fueron por su hija y le pegaron varias trompadas en la cara. Justo en ese momento, un vecino salió y logró persuadir a los exagentes que huyeron inmediatamente luego de que un grupo de personas intentaran lincharlos.

Pudo haberse evitado

"Denuncié muchas veces y nada, fui muy corajuda en denunciar, no sé hasta dónde va a llegar mi coraje a partir de ahora", explicó la víctima entre lagrimas en declaraciones a Doce TV. "En el Polo de la Mujer no me quisieron atender porque decían que el agresor no era pareja mía".

Por su parte, el yerno de la mujer asesinada reveló que "no se le podía decir 'bajá la música' porque era para problema. Ellos agredían y nosotros denunciábamos, he llevado a mi cuñada miles de veces a la Policía. Solo impusieron una restricción que no podía cruzar la mitad de la calle".

Los culpables del femicidio serán trasladados al penal de Bouwer este miércoles. El fiscal Fernando López Villagra los imputó por "homicidio simple, lesiones leves y robo", por los cuales podrían pasar 25 años de prisión.