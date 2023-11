Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El inicio de competencia no es el esperado por la parcialidad Hispanista. Menos aún para jugadores y cuerpo técnico. En cuatro presentaciones fuera de Rio Gallegos, no pudo cosechar victorias. Sin embargo, Eduardo Japez, redobla la apuesta y en base a trabajo, busca revertir lo hasta ahora realizado.

Con su capacidad analítica del básquet, Japez comentó los factores que, desde su óptica, marcan el inicio de Liga Argentina para Hispano: “Hay muchos puntos por analizar. Primero el factor de entrar a un torneo sin competición previa. No es fácil un desenvolvimiento de ese tipo, sabiendo que estuviste tan cerca ante un primer partido y que después fueron tres partidos totalmente distintos a lo que nos pasó contra Pilar“.

El correr de los partidos es una suerte de segunda pretemporada para el equipo y así lo explica el entrenador: “Uno va conociendo el ritmo del juego, el ritmo del equipo. Llegamos en una situación adversa con algunos jugadores como fue el caso de Matías Aristu, que por suerte ya está recuperado, ya está al 100 porciento. Se pudo ir soltando en los minutos que tuvo, pero más que basquetbolísticamente, se tiene que ahora amoldar al equipo”.

Resultados

Japez sabe que los resultados no reflejan lo trabajado y así lo expresa en su análisis: “Los resultados me parece que no fueron para nada positivos. Para eso tenemos que estar con un margen importante de cautela, de tranquilidad y afrontar lo que viene. La realidad dice que no puedo estar pensando en todos los partidos continuos que tenemos acá en Río Gallegos. No hay dudas que hay que pensar en el partido del sábado que es Pergamino donde ya trabajaremos ese partido, pero hoy la realidad dice que la preocupación pasa por nosotros. Entonces estar pensando nosotros en las correcciones. El equipo es autocrítico, eso está claro y desde el cuerpo técnico estamos trabajando fuertemente para revertir una situación adversa que nos encontramos en una situación 0-4″.

Todos al Rocha

Hispano tendrá una seguidilla de partidos en condición de local, lo que puede llegar a ser un aspecto positivo para el equipo: “Hay que tomarlo con tranquilidad, con paciencia y me parece que lo mejor que nos puede pasar es el trabajo diario que es lo que nos va a terminar dando calidad al equipo. Así que tranquilos y solo pensar en nosotros y, por supuesto, no tengo dudas que la gente nos va a acompañar y mucho. Estamos expectantes con eso de jugar con nuestra gente porque nos va a ayudar y mucho”.